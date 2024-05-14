Gazi torunları Çanakkale’ye ecdada duaya gidiyor

Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi, “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına Projesi” kapsamında 218 bin 327 öğrenciyi ecdatla buluşturmaya devam ediyor. Çanakkale’de ecdatla buluşacak olan öğrenciler, bilgilendirme toplantısında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile bir araya geldi. Toplantıya; Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Akit TV Koordinatörü Serdar Uslu da katıldı. Proje kapsamında bugüne kadar 989 uçak seferi düzenlenirken 186 bin öğrenci ve vatandaş Çanakkale’de ecdada dua etti. Yıl sonuna kadar toplam 218 bin 327 öğrenci ve aileleri ecdada dua için Çanakkale’ye gidecek.

Bu vatan kolay kazanılmadı

Toplantıda konuşan Başkan Tahmazoğlu, şunları dile getirdi: “Çanakkale, milletimizin bağımsızlığı söz konusu olduğunda neler yapabileceğini anlatan büyük bir kahramanlık hikayesidir. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı. Ecdadımızın milli ve manevi mirasına sahip çıkıyoruz. Bu anlayış ile ecdadın vefakâr torunları olarak 2 bin 729 aziz şehidimizin naaşının bulunduğu 4 şehitliğimizi gün yüzüne çıkardık. Eceabat’ta 15 bin 33 metrekare park yaptık. 2015 yılında ‘Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına’ projemizi başlattık. Bu yılın sonunda, toplamda 218 bin 327 Şahinbeyli öğrenci ve vatandaşımızı, milletin kalbinde iz bırakan kahramanlarla bir araya getirmiş olacağız.”