Gazi Mustafa Kemal anılıyor
Türkiye’nin 1. Cumhurbaşkanı ve CHP’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal, ölümünün 82’nci yıldönümünde anılıyor.
Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemal’in ölümünün üzerinden 82 yıl geçti. CHP’nin kurucu genel başkanı olan ve vefatına kadar bu görevde kalan Mustafa Kemal, 10 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını kaybetmişti. Gazi Mustafa Kemal ölümünün 82’nci yıldönümünde Türkiye’de, dış temsilciliklerde ve KKTC’de bugün törenlerle anılacak. Törenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde, TRT ekranları ve radyolarında özel içerikli programlar yayınlanacak.