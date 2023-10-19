Gazi Meclis'te duygusal anlar!

TBMM'de Filistinliler için söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Nuretti̇n Alan, duygulandırdı.

Alan'ın sözleri şöyle:

AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Gazze'de bir anne 1 yaşındaki bebeğinin cansız bedenini göstererek ben ona süt emzirecektim diyor. Bir baba iki poşeti gösterip evladının cansız bedenini gösteriyor. Yine bir anne evladına sarılıp feryad ederek o aç öldü diyor. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma müminden yoksunum, tek ve tenhayım rüzgarlar silemez göz yaşlarımı, Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Rahmeti Rahman'a kavuşan Nuri Pakdil'in söylediği gibi, şimdi kimsecikler yok yanlarında onlar sahipsiz sözde insan hakları savunucusu devletler neredesiniz. Gazze'de ilaç yok, yemek yok.