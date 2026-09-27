  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Duyunca hastanelik olabilir’ Hortumcu Mahmut’u terletecek fon soruları Yeni Partililer birbirine girdi, seçim iptal edildi ABD’de rekor zam paniği: Trump, dizel ihracatına kilit vuruyor Hürmüz Boğazı'nda kriz tırmanıyor! İran'dan rotadan çıkan gemilere şok operasyon ve net gözdağı! Ömer Çelik'ten fon soruşturmaları mesajı: Milletin birikimine kimse çökemez! Yanlış yapanlar hesabını verecek Mağdur vatandaş parasına kavuşacak! Başkan Erdoğan’dan fon krizi talimatı Fondaşlara hodri meydan! Biz, bizim mahallenin 2 milyarını yazdık! Siz de 11 milyarınızı yazabilir misiniz? Hamas, İsrail'in şeytani planını açıkladı Suudi Arabistan'dan Husi'lere hava saldırısı Pezeşkiyan’dan katil İsrail ve ABD’ye rest: Saldırılara direndik, direnmeye devam edeceğiz
Gündem Gazi Fişek Fabrikası'ndaki iş kazası: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
Gündem

Gazi Fişek Fabrikası'ndaki iş kazası: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gazi Fişek Fabrikası'ndaki iş kazası: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Gazi Fişek Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında yaralanan 2'si ağır 4 personelden biri yaşamını yitirdi.

MKE'den yapılan açıklamada, Gazi Fişek Fabrikası'nın su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında iş kazasının olduğu bildirildi.

Kazada 2'si ağır 4 personelin yaralandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yaralı personelimiz, derhal sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Personelimizden biri ayakta tedavisinin ardından taburcu edilmiş, ağır yaralanan bakım onarım işçimiz Ferhat Öz ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, tedavisi süren personelimize acil şifalar diliyoruz. Olayın nedeninin belirlenmesine yönelik teknik ve idari incelemeler devam etmektedir."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23