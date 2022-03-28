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Gündem Gazi Emniyet Müdürü uyardı! 'Bölgesel FETÖ geliyor'
Gündem

Gazi Emniyet Müdürü uyardı! 'Bölgesel FETÖ geliyor'

15 Temmuz Gazisi eski Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, harita ile yaptığı paylaşımında, Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'a ilişkin uyarıda bulunarak, "Bölgesel FETÖ geliyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 14:31:00 - 2022-03-28 14:51:53
Gazi Emniyet Müdürü uyardı! 'Bölgesel FETÖ geliyor'

 Yeniakit.com.tr 

Önceki hafta sonu Adana sokaklarını karıştıran Alparslan Kuytul öncülüğündeki Furkan Vakfı üyeleri, bu hafta sonu da Ankara, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da provokasyona devam etti.

Alparslan Kuytul Diyarbakır ve Şanlıurfa'da, eşi Semra Kuytul da Ankara'da Emniyet güçlerini kışkırtacak girişimlerde bulundu.

'Bölgesel FETÖ geliyor'

15 Temmuz Gazisi eski Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, son dönemde gündemde olan Furkan Vakfı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Twitter hesabından haritalı paylaşımda bulunan Gazi Eryılmaz, Alparslan Kuytul'un, ağırlıklı olarak; Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin'de örgütlendiğini belirterek, "Bölgesel FETÖ geliyor." uyarısında bulunda.

Gazi Eryılmaz mesajında şunları söyledi:

"El-Ezher’de Egitim gören ve artık Mısırlıların bile reddettiği arkaik Selefi/İhvan bir düşünceyi savunan Alpaslan Kuytulun yoğun örgütlendiği illerimiz. Suriye’li kaçak Arap İhvancılarla da tabanını takviye edecektir. Bölgesel FETÖ geliyor. Yeni bir isyanı burada bastıracağız."

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