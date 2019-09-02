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Gazi Başkan’dan anlamlı ziyaret

15 Temmuz hain darbe girişiminde, Jandarma Genel Komutanlığı’nda başına kurşun sıkılarak şehit edilmek istenen Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Arslan, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir’i ailesi ile birlikteziyaret etti.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
Gazi Başkan’dan anlamlı ziyaret

15 Temmuz hain darbe girişiminde, Jandarma Genel Komutanlığı’nda başına kurşun sıkılarak şehit edilmek istenen Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Arslan, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir’i ailesi ile birlikteziyaret etti.


Denizli’de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ziyarette Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Arslan’a Alanya’dan özel olarak getirttiği şalvar, cepken ve kasket hediye etti. Kendisine verilen hediyelerden dolayı duygulanan Arslan, Demir’e teşekkürlerini sundu.


Yapılan ziyaretten dolayı onure olduğunu dile getiren Mevlüt Demir, “Gazi Başkanımızın unvanı artık, ‘Alanyalı Gazi Başkan’ olarak tescillenmiştir. İnşallah günün birinde de ‘Alanyalı Gazi Başkanımız’ bu kıyafetle has bahçe zeybeği oynayacaktır. Gazi Başkanımızı sağlıklı görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Mevlam yolunu ve bahtını açık etsin. Yüce Rabb’im bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın.Türk Milleti her zaman olduğu gibi,’İstiklal ve İstikbal’ kaygısı duymadan İla yevmil kıyam daim ve kaim olacaktır. Türk evlatları ve torosların yiğitleri her daim şanlı bayrağı göklerde dalgalandıracaklardır” diye konuştu.


Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
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