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Gazi Ahmet Arık: Şehit arkadaşımı kıskandım

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin izlerini sağ bacağındaki 40 şarapnel parçası ile taşıyan gazi Ahmet Arık, "O gece şehadet şerbetini içemediğim için şehit olan arkadaşımı kıskandım” dedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:05
Gazi Ahmet Arık: Şehit arkadaşımı kıskandım

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin izlerini sağ bacağındaki 40 şarapnel parçasıyla taşıyan gazi Ahmet Arık, darbe kalkışmasını duyar duymaz abdestini alıp ailesiyle vedalaştığını söyledi. Arık, arkadaşlarıyla Ulus'ta toplandıklarını, Genelkurmay Başkanlığına kadar "Ya Allah, Bismillah" diye sloganlar atarak yürüdüklerini belirtti.

O gece korkmayı unuttuk

Ailesiyle vedalaşırken duygu dolu anlar yaşadığını ifade eden Arık, kızının kendisine dışarı çıkmaması için yalvarması üzerine "Kızım, babasız yaşayabilirsin ama vatansız asla yaşayamazsın" diyerek evden çıktığını dile getirdi. Binanın önüne gittiklerinde uçakların ve helikopterlerin alçak uçuş yaptığını gördüklerini belirten Ahmet Arık, "O gece sokaktaki herkes korkmayı unutmuştu. Yanında arkadaşı düşüp yaralananı diğer arkadaşı alıp götürüyordu. Şehit olan arkadaşım bana dedi ki: 'Bunlar bize silah doğrultmuş, galiba ateş edecekler kenara geçelim.' Biz de bahçede bulunan güvenlik kulübelerini orada siper aldık" diye konuştu.

Şehadet şerbetini içemedim

Arık, darbecilere karşı durmak için sokağa çıkan vatandaşların tek silahının Türk bayrağı olduğuna dikkati çekerek, darbecilerin vatandaşların üzerine silahla gelişigüzel ateş açtıklarını anlattı. Arkadaşıyla binanın bahçesinde vurulduğunu söyleyen Arık, "Arkadaşımın bahçe içinde vurulduğunu görünce onu kurtarmak için dışarıdan yardım getirmek amacıyla hareketlendim. Tam o esnada helikopterden açılan ateş sonucu sağ bacağımdan vurulduğumu fark ettim. Bacaklarımı hissetmez oldum ve yere düştüm. Kendime baktım, sağ ayağımdan kan akıyordu. Kalkıp doğrulduğumda yürümeye çalıştım. İki adım gittikten sonra yere düştüm ve kalkamadım. Oradaki vatandaşlar beni hastaneye götürdüler yani arkadaşıma yardımcı olamadım. O gece şehadet şerbetini içemediğim için şehit olan arkadaşımı kıskandım. Cenab-ı Allah bize şehitliği değil, gazi olmayı nasip etti. Bu madalyayı gururla taşıyoruz. Ben 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 7 ameliyat geçirdim. Daha da olmam gereken 2 ameliyat var. Ayağımda yaklaşık 40 şarapnel parçası halen bulunuyor. Diz kapağım parçalandı. Şarapneller halen vücudumda duruyor. Diz kapağım yapay durumda. Şu anda kaval kemiğim dağınık. Çok şükür, hayatımızı vatanımızda refah içinde sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:05
  1. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi
  2. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  3. gazi Ahmet Arık
  4. Genelkurmay Başkanlığı
  5. Türk bayrağı

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