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Gündem Gazeteler nasıl gördü? ‘İstikbal göklerdedir' diyenlerin 'Akıncı İHA' sınavı
Gündem

Gazeteler nasıl gördü? ‘İstikbal göklerdedir' diyenlerin 'Akıncı İHA' sınavı

Yeniakit Publisher
2024-05-21 15:43:00 -

İran lideri İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopterin enkazını Türkiye'nin gönderdiği Akıncı İHA tespit etti. Görevini bitirdikten sonra Van Gölü üzerine Türk Bayrağı çizen Akıncı İHA dünya medyada da manşetleri süslerken fondaş medya Türkiye'nin büyük gururu karşısında ezildi. Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu konuya ilişkin Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin öldüğü helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazının yerini tespit etti.

Akıncı İHA, İran'daki başarısı dünyada geniş yankı buldu.

‘İstikbal göklerdedir' diyenlerin 'Akıncı İHA' sınavı

Görevini bitirdikten sonra Van Gölü üzerine Türk Bayrağı çizen Akıncı İHA dünya medyada da manşetleri süslerken fondaş medya Türkiye'nin büyük gururu karşısında ezildi.

‘İstikbal göklerdedir' diyenlerin 'Akıncı İHA' sınavı Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu konuya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
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