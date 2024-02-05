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Yerel Gazeteciye silahlı saldırı!
Yerel

Gazeteciye silahlı saldırı!

Yeniakit Publisher
2024-02-05 11:19:00 -
Gazeteciye silahlı saldırı!

Kayseri'de Mimarsinan Mahallesi'nde yaşayan gazeteci Azim Deniz, evinden çıkarken kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hastanede tedavi altına alındı. Evinden kızını işe bırakmak amacıyla otoparka inen gazeteci Azim Deniz, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla vuruldu.

Deniz, yaralı halde bina ziline basarak ailesinden yardım istedi.

Ailesinin Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Deniz, burada yapılan müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan binanın güvenlik kameralarına şüphelinin Azim Deniz'in arkasından gitmesi ve saldırının ardından koşarak uzaklaşması ile gazetecinin bina önünde zile basarak ailesinden yardım istemesi yansıdı.
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