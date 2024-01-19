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Gündem Gazeteciye saldırmak CHP’nin geninde var! A Haber muhabirine tekmeli saldırı
Gündem

Gazeteciye saldırmak CHP’nin geninde var! A Haber muhabirine tekmeli saldırı

Yeniakit Publisher
2024-01-19 17:20:00 - 2024-01-19 17:22:50

CHP'li Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet iddialarına yönelik operasyonu takip eden A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a kalabalık grubun saldırısına uğradı. Darbedilen muhabir ile kameramanın şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanlığında çalışan personele yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bazı şüphelilerin, ekip aracına bindirildiği sırada bir grup belediye personeli alkış ve ıslıklar eşliğinde bir süre yürüdü.

Bu esnada görüntü alan medya çalışanları ile kalabalık grup arasında arbede yaşandı. Saldırgan grup, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı yere düşürerek tekmeli saldırıda bulundu. Vatandaşlar ve diğer basın mensuplarının araya girmesiyle muhabir saldırıdan kurtarılabildi.

Darbedilen gazeteciler şikayette bulundu

Muhabir Vural ve kameraman Hüseyin Koçak, arbede esnasında darbedildikleri gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Emre Ö, Serhat A. ve Yunus Emre Ç, "kasten yaralama" suçundan gözaltına alındı.

Saldırgan 3 kişi tutuklandı

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Operasyon

Belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine, "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında Büyükçekmece Belediyesinde İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki bazı şüphelilerin belediye binasındaki odalarında arama yapıldığı esnada, binaya getirilen şüphelilere alkış ve sloganlarla destek veren belediye personeli, zaman zaman polis ekiplerine ve basın mensuplarına da tepki göstermişti.

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!
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