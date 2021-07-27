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Spor Gazetecinin basın toplantısında yaptığı hareket Fatih Terim'i çıldırttı! Çok sert uyardı
Spor

Gazetecinin basın toplantısında yaptığı hareket Fatih Terim'i çıldırttı! Çok sert uyardı

PSV Eindhoven oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir gazetecinin telefonla görüşme yapmasına sinirlendi. Terim sert bir üslupla, "Arkadaşım şu telefonu kapatır mısın lütfen!" diyerek gazeteciyi uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 19:03:00 -

Galatasaray, 28 Temmuz Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

Mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim'i telefonla konuşan bir gazeteci sinirlendirdi.

"Arkadaşım şu telefonu kapatır mısın lütfen!"

Basın toplantısı sırasında telefonla görüşen gazeteciyi, "Arkadaşım şu telefonu kapatır mısın lütfen!" sözleriyle uyaran Fatih Terim'in sinirli görüntüsü dikkat çekti.

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