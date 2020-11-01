Gazetecilik değil, alçaklık! AK Partili il olunca ‘yönetemediniz’ CHP’li il olunca ‘doğal afet’

Hakkı Bilir İstanbul

Önceki gün İzmir’de gerçekleşen ve yüreğimizi dağlayan deprem felaketi, 21 yıldan bu yana aralıksız bir şekilde kadim şehrimizi yöneten CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının da iş bilmezliğini acı bir şekilde hatırlattı. 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen deprem sonrası iğrenç bir ideolojik yayıncılık örneği göstererek, AK Parti’yi suçlayan sol basın, İzmir’deki yönetim ihmalleri sonrası büyüyen felakete dair tek satır yazıyı gazetelerine almadı. İstanbul depreminin ertesi gün ‘Toplanma alanları AVM yapıldı’, 20 yıldır hiçbir önlem alınmadı’, ‘Değişen hiçbir şey yok’ manşetleriyle çıkan sol medya, İzmir depremi sonrası attıkları başlıklarda CHP’nin ihmalkarlığını ısrarla gizledi.

Acıdan rant

Türkiye’nin her bir ferdini ilgilendiren meselelere insani pencereden değil, ideolojik obsesyonlarının tetiklediği sanrılardan bakan sol medya hepimizin yüreğini ağzına getiren İzmir depremi sonrasında da aynı aymaz tavrını sürdürdü. 6.6 şiddetindeki deprem sonrası alt yapısı çöken, trafiği kitlenen, toplanma alanları betona boğulan İzmir’deki CHP yönetiminin 21 yıllık aymazlığı sol basın tarafından ısrarla gizlendi. 26 Eylül 2019’da İstanbul’da gerçekleşen depremi fırsat bilerek AK Parti’ye yüklenen ve inanılmaz bir bilgi kirliliğine neden olan CHP güdümlü basın, İzmir’deki yönetim skandallarını adeta gizledi. 27 Eylül 2019’da ‘Yılları çaldınız’ manşetiyle çıkan ve AK Partili İBB Başkanlarını ihmalkarlıkla suçlayan Cumhuriyet, 1. sayfasında yıkılan bir caminin görselini kullanmıştı. İzmir depremi sonrası ‘Yüreğimiz İzmir’de” manşetini atan Cumhuriyet Gazetesi, CHP’nin savsaklığı sonucu katlanan faciaya en ufak bir eleştiri getirmedi. Ayrıca İstanbul’da toplanma alanı olmadığı yaygarasını koparmıştı. İzmir’de toplanma alanı olmadığı için sokakta bekleyen halkın yaşadığı mağduriyeti ise es geçti.

Vatandaşa körler

İstanbul depremini fırsat bilerek AK Partili İBB Başkanlarına salvolayan ve ‘20 yıldır ihmal edildi deprem kapıyı çaldı’ manşetiyle çıkan Evrensel paçavrası da İzmir’deki çeyrek asırlık CHP sorumsuzluğunu sayfalarına taşımadı. Bütün Türkiye’nin yüreğini yakan acıyı 1. sayfasından ‘Ege’de 6.5 şiddetinde deprem’ başlığıyla küçük bir şekilde servis etti. 27 Eylül 2019 tarihinde, ‘Korkutan Deprem 20 yıl yetmedi mi?’ başlığıyla çıkan ve acıyı siyasi bir hesaplaşmaya çeviren Birgün, “31 Ekim 2020’de ise “Kalbimiz Ege’de” başlığını attı. Haberin hiçbir yerinde 21 yıldır devam eden CHP sorumsuzluğuna yönelik en ufak bir eleştiri getirilemedi. Birgün de İstanbul için “Toplanma alanı az ama bol AVM’miz var” içerikli manipülatif bir haberi de 1. sayfasından vermişti.

CHP’ye kalkan oluyorlar

27 Eylül 2019 tarihinde ‘5.8’lik uyarı’ manşetiyle çıkan ve 1. Sayfasında ‘Herkes toplanma alanında değil sokaklarda oturdu’ başlığını atarak, AK Partili belediye başkanlarına yüklenen Sözcü, dün ‘Felaket üstüne felaket’ manşetiyle çıktı. Alt yapı sistemi çöken ve toplama alanı olmadığı için sokaklarda bekleşen İzmirli vatandaşların dramına yer vermedi. İstanbul Depremi sonrası, “En sert uyarı” manşetiyle çıkan ve toplanma alanlarının azlığından yakınan Karar, ‘Geçmiş olsun İzmir’ manşetiyle çıkarken, ‘Geçmiş olsun İzmir’ sürmanşetini attı. Şehirde süre gelen CHP saltanatından kaynaklanan yönetim krizini sayfalarına taşımadı.