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Gazeteciliği bıraktı köyünde sera kurup domates yetiştirmeye başladı

Afyonkarahisar’da gazeteci İsmail Çavdar, daha önce haberlerini yaptığı genç girişimcilerin başarı hikayelerinden etkilenip kendi işini kurma kararı aldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:41
Gazeteciliği bıraktı köyünde sera kurup domates yetiştirmeye başladı

Afyonkarahisar’da gazeteci İsmail Çavdar, daha önce haberlerini yaptığı genç girişimcilerin başarı hikayelerinden etkilenip kendi işini kurma kararı aldı. Gazetecilik mesleğinden ayrılarak ’Genç Çiftçi’ projesi ile köyüne domates serası kuran Çavdar, şimdi köyündeki diğer gençlere ilham oluyor.


Çavdar, ailesiyle 6 yaşındayken gittiği Afyonkarahisar’dan 1 yıl önce köyüne dönerek kendi arazisini değerlendirme kararı aldı. Köydeki arazisini değerlendirmek ve kendi işini kurmak isteyen 32 yaşındaki Çavdar, domates serası kurma kararı verdi. Çavdar, Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Genç Çiftçi’ projesine başvurdu. Projesi kabul edilen Çavdar, sera ve serayı sulama sisteminin kurulması hakkını kazandı. Köyündeki 500 metrekarelik araziye serasını kuran Çavdar, sırık domates yetiştirerek pazarlarda satışa sunuyor. Çavdar beldesinde ilk sera kuran kişi oldu ve şimdi kendisi gibi gençlere örnek oluyor.


YAPTIĞIM HABERLERDEN ETKİLENDİM


Çavdar yaptığı açıklamada, 12 yıl gazetecilik yaptığını ve aniden köyüne dönme kararı aldığını söyledi. Genç Çiftçi projesinden faydalanan kişileri haber yaptığında kendisinin de bundan etkilendiğini ifade eden Çavdar;


“Gazetecilik yaptığım dönemde bu projeleri devletin olanaklarını takip ediyorduk. Köyümde kendi arazilerimiz vardı. Onları nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Şimdi açık tarlada üretim yapmak şu şartlarda pek elverişli olmadığı için böyle bir yöneteme başvurduk. Biz mevsiminden önce üretim yapılabilen sera kurulumu için devletimizden talepte bulunduk. Devletimizin desteklerine başvurduk” dedi.


SIRIK DOMATESTE LEZZETİ YAKALADIK


Hazırlandığı projenin kabul edildiğini belirten Çavdar, devletin karşılıksız olarak sera ve sulama sistemini kurduğunu aktardı. Çavdar;


“Projemiz kabul edildi ve devlet buraya karşılıksız olarak hem serayı hem de sulama sistemini kurdu. Burada ilk dönemimiz. Toprak analizini yaptırarak bu toprakların domatese elverişli olduğunu öğrendik. Domates yetiştirmeyi tercih ettik. Burada ilk etapta sırık, çeri ve salkım olarak 3 çeşit domates yetiştirdik. Çeri cinsinden başarı sağlayamadık. Sırık cinsinde hem lezzet olarak hem de kalite olarak iyi bir yerdeyiz” dedi.


VERİMİ ARTTIRACAĞIZ


Üretimin her aşamasında Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendislerinin kendisine destek olduğunun altını çizen Çavdar; “Mühendislerimiz üretimin her aşamasında bize yapılması gerekenleri söylüyorlar. Onların eşliğinde domates yetiştiriyoruz. Şuan ilk denememiz olmasına rağmen lezzette bir başarı sağladık. İlerleyen dönemlerde verimi artırmaya çalışıyoruz. Şuan lezzetimiz güzel ama verim düşük bu da biraz hava şartlarından kaynaklanıyor. Bunu da inşallah yükselteceğiz” diye konuştu.


KASIM AYINA KADAR ÜRETİM DEVAM EDECEK


Kasım ayına kadar üretimin devam edeceğini kaydeden Çavdar sözlerini şöyle sürdürdü:


“Biz halimizden memnunuz. Bir sıkıtımız yok. Diktiğimiz sırık domates çeşidini marketlere, manavlara dağıtıyoruz. Burayı duyanlar, öğrenenler kendileri de gelip alıyorlar. Geri dönüşler çok iyi yeni siparişler alıyoruz. İnşallah Kasım ayına kadar üretimimiz devam edecek.”

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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