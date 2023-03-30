Gazetecilerle depremzedeler AYD İftarında buluştu

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında medya ve sivil toplum kuruluşları iftarda bir araya geliyor. Bu yıl dernek, ulusal ve yerel medya mensuplarıyla depremzedeleri bir araya getirdi.

İftar programının açılış konuşmasını yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan “Hükümetimizin çok büyük hizmetleri de var. Sayın Cumhurbaşkanımız, deprem bölgesinde gece gündüz çalışıyor. Yapılan bu hizmetlerin de depremzede kardeşlerimiz tarafından görüldüğünü görmek bizi memnun etti." dedi.

"Deprem bölgesine 200 gazeteci götürdük"

Dernek Başkanı Burhan sözlerine şöyle devam etti:

"Biz, büyük millet olduğumuzu deprem vasıtasıyla bir kez daha göstermiş olduk. Ayrıca AYD olarak İletişim Başkanlığı desteğiyle deprem bölgesine gittik. Gazeteci arkadaşlarla konteyner kentleri de gezdik. Konteyner kentler gerçekten mükemmel yapılmış. Elbette hiçbiri evin yerini tutmaz ama şu anki şartlarda devletimiz çok güzel hizmetler yaptı. Biz kentleri gezdik herkes devletimize teşekkür ediyor, 'Allah razı olsun' diyoruz.

İnsanlar depremden kurtulmuş ama devletten beklentileri bir an önce normal yaşama dönmektir. Devletimiz de bu konu ile ilgili gerekli çabaları gösteriyor. Biz, deprem bölgesine 200 gazeteci götürdük. Gazeteci arkadaşlarımız da bölgeyi gördüler. Bugün burada biz de depremzede kardeşlerimize 'Ankara'da da olsanız yalnız değilsiniz, evinizdesiniz.' mesajını verdik.Hep birlikte, dayanışma içerisinde zorlukların üstesinden geleceğiz. Devlet millet dayanışması ile yaraları saracağız. Bu büyük felaket sonrasında hayatını kaybedenlere Allah’tan Rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum dedi.

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Burhan konuşmasında , bu anlamlı iftar programında deprem bölgesinden Ankara’ya gelen kardeşlerimizi gazeteci dostlarımızla buluşturmak istedik. Vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Onların taleplerini beklentilerini alıp ne yapabiliriz ona bakacağız dedi.

Burhan’ın ardından İftar programının ev sahipliğini yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da Deprem bölgesinden Ankara’ya gelen değerli misafirlerimizi ağırlamaktan çok mutluyuz, her zaman depremzede kardeşlerimizin hizmetindeyiz, sadece Altındağ ilçemizde 18 bin kardeşimizi misafir ediyoruz. Yaraların bir an evvel sarılması için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz dedi.

Deprem sonrası Ankara’ya gelen vatandaşlar, düzenlenen iftar programı nedeni ile Anadolu yayıncılar Derneği Başkanı ve yönetimine ve Altındağ Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Vatandaşlar özellikle deprem sonrası bizler evlerimizi terk etmek zorunda kaldık. Ailemizle bizler Ankara’ya geldik. Bizleri burada da yalnız bırakmayan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz dediler.

İftar sonrası gazeteci yazarlar depremzedelerle sohbet etti, onların beklentilerini ve taleplerini dinlediler.