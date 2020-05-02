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Aktüel

Gazetecilerden görev başındaki güvenlik güçleri ve sağlıkçılara karanfil

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:30:41 -
Gazetecilerden görev başındaki güvenlik güçleri ve sağlıkçılara karanfil

VAN (AA) - Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) üyeleri, görev başındaki güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte gazeteciler, moral vermek amacıyla güvenlik güçleri, zabıta ile sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sağlıkçılar ve güvenlik güçlerine karanfil veren gazeteciler, her zaman onların yanında oldukları mesajını iletti.

VGC Başkanı Fatih Sevinç, yaptığı açıklamada, gazetecilerin bu zorlu süreçte kamuoyunu bilgilendirmek için sahada aktif çalıştığını söyledi.

Ülkenin salgın sürecinden kurtulması için sağlıkçılar ve güvenlik güçlerinin fedakarca görev yaptığını ifade eden Sevinç, "Bizler de onlar gibi sahadayız. Bu nedenle fedakarlıklarını daha iyi anlayabiliyoruz. Onlar sayesinde inşallah bu kötü süreci en yakın zamanda atlatacağız." dedi.

Polis ekipleri de kendilerini yalnız bırakmayan gazetecilere teşekkür etti.

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