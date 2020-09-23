  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel hakkındaki soruşturma tamamlandı
Aktüel

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel hakkındaki soruşturma tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, gazeteciler Yıldız ve Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında, "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talep edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:01:50 -
Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel hakkındaki soruşturma tamamlandı

ANKARA (AA) - Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında, "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler Yıldız, Dükel ve Baran hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Şüpheliler Yıldız ve Dükel ile bu isimlere bilgi temin ettiği iddia edilen Baran hakkında "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan iddianame düzenlendi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halk Tv’yi Ekrem de kurtaramadı
Gündem

Halk Tv’yi Ekrem de kurtaramadı

CHP yanlısı Halk TV'de yeni işten çıkarma ve istifalar yaşandı.
Bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
Gündem

Bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama

Edirne’de 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım aracı kısıtlaması getirildi.
Karadeniz'de füzeler peş peşe ateşlendi
Dünya

Karadeniz'de füzeler peş peşe ateşlendi

Kafkas 2020 Uluslararası Askeri Tatbikatının Karadeniz ayağında Moskit gemisavar seyir füze sistemleri denendi.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı