Gazeteci yazar Serdar Arseven’den ezber bozan analiz: Her şey güvenlik tedbiriyle çözülmüyor

Eğitim dünyası, ardı ardına gelen şiddet haberleriyle sarsılırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025 yılı içerisinde yaptığı kapsamlı ‘haber analizleri’ çalışması çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Eğitim çağındaki öğrencilerin karıştığı şiddet vakalarını mercek altına alan çalışmaya göre; olayların büyük çoğunluğu okul dışındaki sosyal çevrede filizleniyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Serdar Arseven, güvenliğin sadece polisiye tedbirlerle sağlanamayacağını vurguladı. Arseven, ‘Okulda polis olması her şeyi çözmüyor. İstanbul'da kaybettiğimiz Fatma Nur Çelik öğretmenimizin okulunda güvenlik vardı ama maalesef acı olay yaşandı’ diyerek meselenin köklerine inilmesi gerektiğini belirtti.

MEB’TEN YENİ TEDBİRLER

Milli Eğitim Bakanlığı, şiddeti kaynağında kurutmak amacıyla yeni ve kapsamlı tedbir paketlerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ancak uzmanlar, bakanlığın çabalarının tek başına yeterli olmayacağının altını çiziyor. Bir öğrencinin zorunlu eğitim süreci boyunca ömrünün yaklaşık 160 bin saatini geçirdiğini ve bunun sadece yüzde 10’unun okulda tüketildiğini hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in çağrılarına atıfta bulunan Arseven; velileri, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumu ortak sorumluluk almaya davet etti.

İşte gazeteci yazar Serdar Arseven’den okullarda yaşanan şiddet olayları ile ilgili yaptığı analiz:

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı içerisinde bir çalışma yaptı. Eğitim çağında olup şiddet olaylarına bulaşan öğrenciler üzerinden haber analizleri…

Buna göre siddet olaylarının yüzde 70’i okul dışında gerçekleşiyor

Bir ay önce İstanbul’da öğrencisi tarafından katledilen Merhume Fatma Nur Çelik öğretmenimizin bulunduğu okulda polis vardı ama…

Maalesef böyle oldu. Her şey güvenlik tedbiri ile çözülmüyor maalesef.

Biz velilerin bilinçli olmamız, çocuklarımızı takip etmemiz, gerektiğinde okul rehberlik servisleri ile irtibata geçmemiz önem taşıyor.

Bakanlık, hayırlı sivil toplum kuruluşları, veliler birlikte hareket etmeli.

BAKANLIK YENİ TEDBİRLERİ HAYATA GEÇİRECEK

Çocuğa okulda istediğiniz kadar eğitim verin, sokağa çıktığında örneğin çevreye çöp atan birini gördüğünde, trafikte kurallara uymayan birini gördüğünde verdiğiniz eğitimin kıymeti çok azalıyor.

Çocuğun yetiştirilmesi okul kadar velinin de sorumluluğundadır, veli okul toplum hepimizin sorumluluklarımız var.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin çeşitli veselelerle velilere çağrıda bulunmuştu.

BU KONUDA HEPİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLAR VAR

Çocuğu okula başlamadan tablet, telefon bağımlısı yaparsak, okulun yapabileceği çok az şey kalır.

Biz elimizden telefonu, tableti bırakmazsak, bizi rol model olarak gören çocukta da bağımlılık gelir.

Sayın Milli Eğitim Bakanı bazı konuşmalarında, bir öğrencinin zorunlu eğitim çağını bitirinceye kadar yaklaşık 160.000 saatlik ömür geçirdiğini ve bunun sadece yüzde 10’unu eğitim kurumlarında tüketildiğini vurgulamıştı.