Medya Gazeteci yazar Serdar Arseven’den ezber bozan analiz: Her şey güvenlik tedbiriyle çözülmüyor
Medya

Gazeteci yazar Serdar Arseven’den ezber bozan analiz: Her şey güvenlik tedbiriyle çözülmüyor

Gazeteci yazar Serdar Arseven’den ezber bozan analiz: Her şey güvenlik tedbiriyle çözülmüyor

Okullarda artış gösteren şiddet olayları toplumun her kesimini derin bir endişeye sevk ederken, gazeteci yazar Serdar Arseven’den ezber bozan bir analiz geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025 yılı verilerine dayanan analiz, şiddet olaylarının yüzde 70’inin okul duvarlarının dışında yaşandığını ortaya koydu. ‘Her şey güvenlik tedbiriyle çözülmüyor’ diyen Arseven, bir ay önce öğrencisi tarafından katledilen Fatma Nur Çelik öğretmenin okulunda polis olmasına rağmen facianın önlenemediğini hatırlatarak; veli, sivil toplum ve bakanlık iş birliğinin hayati önemine dikkat çekti.

Eğitim dünyası, ardı ardına gelen şiddet haberleriyle sarsılırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025 yılı içerisinde yaptığı kapsamlı ‘haber analizleri’ çalışması çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Eğitim çağındaki öğrencilerin karıştığı şiddet vakalarını mercek altına alan çalışmaya göre; olayların büyük çoğunluğu okul dışındaki sosyal çevrede filizleniyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Serdar Arseven, güvenliğin sadece polisiye tedbirlerle sağlanamayacağını vurguladı. Arseven, ‘Okulda polis olması her şeyi çözmüyor. İstanbul'da kaybettiğimiz Fatma Nur Çelik öğretmenimizin okulunda güvenlik vardı ama maalesef acı olay yaşandı’ diyerek meselenin köklerine inilmesi gerektiğini belirtti.

MEB’TEN YENİ TEDBİRLER

Milli Eğitim Bakanlığı, şiddeti kaynağında kurutmak amacıyla yeni ve kapsamlı tedbir paketlerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ancak uzmanlar, bakanlığın çabalarının tek başına yeterli olmayacağının altını çiziyor. Bir öğrencinin zorunlu eğitim süreci boyunca ömrünün yaklaşık 160 bin saatini geçirdiğini ve bunun sadece yüzde 10’unun okulda tüketildiğini hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in çağrılarına atıfta bulunan Arseven; velileri, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumu ortak sorumluluk almaya davet etti.

İşte gazeteci yazar Serdar Arseven’den okullarda yaşanan şiddet olayları ile ilgili yaptığı analiz:

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı içerisinde bir çalışma yaptı. Eğitim çağında olup şiddet olaylarına bulaşan öğrenciler üzerinden haber analizleri…

Buna göre siddet olaylarının yüzde 70’i okul dışında gerçekleşiyor

Bir ay önce İstanbul’da öğrencisi tarafından katledilen Merhume Fatma Nur Çelik öğretmenimizin bulunduğu okulda polis vardı ama…

Maalesef böyle oldu. Her şey güvenlik tedbiri ile çözülmüyor maalesef.

Biz velilerin bilinçli olmamız, çocuklarımızı takip etmemiz, gerektiğinde okul rehberlik servisleri ile irtibata geçmemiz önem taşıyor.

Bakanlık, hayırlı sivil toplum kuruluşları, veliler birlikte hareket etmeli.

BAKANLIK YENİ TEDBİRLERİ HAYATA GEÇİRECEK

Çocuğa okulda istediğiniz kadar eğitim verin, sokağa çıktığında örneğin çevreye çöp atan birini gördüğünde, trafikte kurallara uymayan birini gördüğünde verdiğiniz eğitimin kıymeti çok azalıyor.

Çocuğun yetiştirilmesi okul kadar velinin de sorumluluğundadır, veli okul toplum hepimizin sorumluluklarımız var.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin çeşitli veselelerle velilere çağrıda bulunmuştu.

BU KONUDA HEPİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLAR VAR

Çocuğu okula başlamadan tablet, telefon bağımlısı yaparsak, okulun yapabileceği çok az şey kalır.

Biz elimizden telefonu, tableti bırakmazsak, bizi rol model olarak gören çocukta da bağımlılık gelir.

Sayın Milli Eğitim Bakanı bazı konuşmalarında, bir öğrencinin zorunlu eğitim çağını bitirinceye kadar yaklaşık 160.000 saatlik ömür geçirdiğini ve bunun sadece yüzde 10’unu eğitim kurumlarında tüketildiğini vurgulamıştı.

Okul saldırısına ilişkin son dakika açıklaması! Yaralılardan 7'si taburcu edildi, 3'ü ağır 9 kişinin tedavisi sürüyor

Gündem

Okul saldırısına ilişkin son dakika açıklaması! Yaralılardan 7’si taburcu edildi, 3’ü ağır 9 kişinin tedavisi sürüyor

Okul saldırısı sonrası Bakanlık'tan flaş hamle! Vahşetin izleri siliniyor

Gündem

Okul saldırısı sonrası Bakanlık’tan flaş hamle! Vahşetin izleri siliniyor

Bakan Gürlek'ten okul saldırısı ve Gülistan ile ilgili açıklama! Ucu kime dokunursa dokunsun hesabı sorulacak

Gündem

Bakan Gürlek'ten okul saldırısı ve Gülistan ile ilgili açıklama! Ucu kime dokunursa dokunsun hesabı sorulacak

Okul saldırısı ile ilgili yeni gelişme: Bakanlar bölgeye gidiyor

Gündem

Okul saldırısı ile ilgili yeni gelişme: Bakanlar bölgeye gidiyor

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında flaş gelişme! Saldırganın babası gözaltına alındı

Gündem

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında flaş gelişme! Saldırganın babası gözaltına alındı

Siverek'teki okul saldırısına ilişkin yeni gelişme! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Gündem

Siverek’teki okul saldırısına ilişkin yeni gelişme! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Yorumlar

cözüm kafada yani herkesin kafasında

ailede öğrencide öğretmende <<polis işiyle olmaz dısarı cıkınca yine yapar kapıdakiler sadece yani görevliler üzt aramsı yada arama noktası içerde bıcakta var tüpte var sopada var okul kapandıktan sonra bahceye atılan malzemeler felan zor işimiz anlayacağınız

Ibrahim

Materyalizmin kalbi ABD teknoloji bakımından Laik Bizans Türkiye’sinin çok ilerisinde onlar bu okul cinayetleri problemini çözebildi mi elbette ki hayır. İsterseniz her köşeye kamera koyun, her kişinin başına bir polis dikin yine de materyalist akılla bu problemi çözemezsiniz. Gerçek insan Ruh’dur. O da Allah Teala dan korkar. Bunu insanlara öğretmezsek daha da kötü günleri bekleyin
Gündem

Telegramda terör estiren çocuk yakalandı! Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı

Sanal dünyada korku salmaya çalışanlara karşı devletin demir yumruğu bu kez Sivas'ta indi. Bir Telegram grubunda "Yarın Sivas'tan yeni bir h..
Gündem

Kahramanmaraş üzerinden siyaset yapmaya çalışan provokatör: CHP’nin çakma bakanından İslamofobik çığırtkanlık! Saldırgan kemalist, suçlu Müslümalar

Kahramanmaraş’taki okul katliamı üzerinden siyasi rant devşirmeye kalkan CHP’nin çakma bakanı Suat Özçağdaş, “Radikal İslamcı tipler yaratma..
Gündem

Son dakika! Okul saldırısında ölü sayısı yükseldi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na dün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseld..
