"Okuluma saldırı yapacağım" mesajı attı! O lise öğrencisinin cezası belli oldu
“Okuluma saldırı yapacağım” mesajı attı! O lise öğrencisinin cezası belli oldu

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının yankıları devam ederken Zonguldak’ta çapıcı bir gelişme yaşandı. WhatsApp grubuna Okuluna saldırı yapacağına yönelik mesaj atan lise öğrencisi gözaltına alındı. Mahkeme o gence ev hapsi cezası verdi.

Okuluna saldırı yapacağına yönelik mesaj atan lise öğrencisine ev hapsi veridi. Zonguldak’ta sınıf arkadaşlarıyla olan WhatsApp grubuna Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılara benzer şekilde saldırı yapacağı yönünde mesaj atınca gözaltına alınıp, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Fener Anadolu Lisesi öğrencisi B.T.A. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, B.T.A.’ya ‘ev hapsi’ tedbiri uygulanmasına karar verdi.

SAVCILIK’TA ‘PİŞMANIM’ DEDİ

Savcılık ifadesinde pişman olduğunu dile getiren B.T.A. “Bu kadar olay yaşanırken bu insanların silahla nasıl ortada geziyor diye düşünüp ‘Biz de mi saldıralım’ yazdım. Çok pişmanım" dedi.

BAŞSAVCILIK TAVİZSİZ SANAL DEVRİYE FAALİYETİ BAŞLATTI

Öte yandan artan şiddet olaylarına karşı Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili birimlere talimat vererek sanal devriye faaliyetlerinin artırılması ve tehdit, panik veya provokasyon içerikli paylaşımların sıkı takibe alınarak anında yasal işlem başlatılması yönünde talimat verildiği ifade edildi.

YILMAZ DURMUŞ

Böyle provakasyon kokan bir paylaşımı yapan kim olursa olsun, mevcut durum göz önüne alınarak ev hapsi kararı çok hafif kalmıştır. İlla ki yazdıklarını tatbik etmesi mi gerekli
