Orta Doğu'da gerilim artıyor: Küresel zorba ABD'den İran'a ‘İmha’ tehdidi

Amerikan medyasını ‘başarıları gizlemek ve yalan haber yapmakla’ suçlayarak azarlayan Hegseth, İran’ın askeri gücünü küçümseyen küstah ifadeler de kullandı. Tahran’ın fiili bir donanmasının kalmadığını iddia eden Siyonist destekçisi Bakan, ‘Dünyanın iyiliği için anlaşmak zorundalar, aksi halde sonuçlarına katlanırlar’ sözleriyle açıkça bir yıkım operasyonunun sinyalini verdi. ABD’nin askeri takviminin planlanandan 5 ay önde olduğunu belirten Hegseth, Washington’un kirli Orta Doğu ajandası için düğmeye bastığını kanıtladı.

Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında İran'a sert uyarılarda bulunan ABD Savunma Bakanı Hegseth İran'ın "Akıllıca bir seçim yapıp anlaşmazsa" operasyonlara devam edeceğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Pentagon'da kameralar karşısına geçerek gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Askeri takvimlerinin beş ay ilerisinde olduklarını vurgulayan Bakan Hegseth, toplantı sırasında Amerikan basınına yönelik sert eleştirileri ve İran'a verdiği gözdağıyla dikkat çekti.

SADECE YALAN HABERLER YAPIYORSUNUZ

Basın mensuplarının karşısında tansiyonun yükseldiği anlarda Hegseth, Amerikan medyasını başarıları kasıtlı olarak görmezden gelmekle suçladı. Medyanın tutumunu sert bir dille eleştiren Savunma Bakanı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Sadece yalan haberler yapıyorsunuz. Neden yaptığımız harika işleri görmüyorsunuz? Amerikan halkı bu basının nasıl hareket ettiğini, başarılarımızı nasıl görmediklerini görecek."

NE KADAR SÜRERSE SÜRSÜN DEVAM EDECEK

Toplantının en kritik başlıklarından biri de Orta Doğu'daki sıcak temas noktaları oldu. Hegseth, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda uyguladıkları ablukadan geri adım atmayacaklarının altını çizdi. Bakan, bölgedeki askeri varlıklarını ve abluka kararını, ne kadar sürerse sürsün kararlılıkla devam ettireceklerini ilan etti.

AKSİ HALDE SONUÇLARINA KATLANIRLAR

Açıklamalarının hedefinde Tahran yönetimi de olan Hegseth, İran'ın askeri kapasitesini küçümseyen ifadeler kullandı. İran'ın fiili olarak bir donanmasının bulunmadığını iddia eden Hegseth, olası bir diplomatik krizin faturasının ağır olacağına dikkat çekerek durumu şu sözlerle özetledi:

"Tahran umarım akıllıca bir anlaşma yapar. Bu dünyanın iyiliği için anlaşmak zorundalar. Aksi halde sonuçlarına katlanırlar."