MS ve felce umut: Sinirleri yenileyen gen bulundu

Bilim insanları, beynin kendini onarma sürecini destekleyen önemli bir genetik mekanizmayı ortaya çıkardı. Araştırmanın, Şangay Jiao Tong Üniversitesi Tıp Okulu’na bağlı Songjiang Hastanesi’nde yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmada, yüksek rakımlarda yaşayan hayvanlarda bulunan bir gen mutasyonunun, sinirleri koruyan yapıyı yeniden oluşturabildiği ifade edildi. Bu durumun insanlarda da sinir hasarının onarılması için yeni bir yol açabileceği aktarıldı.

Araştırmada, sinir liflerini saran 'miyelin kılıfı' üzerinde duruldu. Bu yapının, sinir sinyallerinin hızlı iletilmesi için hayati öneme sahip olduğu belirtildi.

Uzmanlara göre, miyelin zarar gördüğünde serebral palsi, MS ve yaşa bağlı bazı beyin hastalıkları ortaya çıkabiliyor.

Düşük oksijen seviyelerinin özellikle erken yaşta bu yapıya zarar verdiği ve bunun kalıcı hasarlara yol açabildiği ifade edildi.

GEN MUTASYONU DİKKAT ÇEKTİ

Çalışmada incelenen 'Retsat' geni, yüksek rakımlarda yaşayan hayvanlarda doğal olarak bulunuyor. Bu genin, düşük oksijen koşullarına rağmen beyin fonksiyonlarını koruduğu aktarıldı.

Deneylerde, bu mutasyona sahip farelerin öğrenme, hafıza ve sosyal davranış testlerinde daha başarılı olduğu görüldü. Ayrıca bu farelerin beyinlerinde daha fazla miyelin oluştuğu tespit edildi.

Araştırmacı Liang Zhang, "Doğada bulunan genetik uyumlar hala öğrenecek çok şey sunduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

YENİ TEDAVİ YOLU OLABİLİR

Araştırmada ayrıca, bu etkinin A vitamini türevi 'ATDR' molekülüyle bağlantılı olduğu belirlendi. Bu molekülün, miyelin üreten hücreleri destekleyerek sinir onarımını hızlandırdığı aktarıldı.

MS benzeri hastalığa sahip farelerde yapılan deneylerde, bu molekülün verilmesiyle hastalığın şiddetinin azaldığı ve hareket kabiliyetinin arttığı gözlemlendi.

Araştırmacılar, mevcut tedavilerin çoğunun bağışıklık sistemini hedeflediğini, ancak bu bulgunun doğrudan sinir onarımını hedefleyen yeni bir yaklaşım sunabileceğini vurguladı.