  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan'dan Dolmabahçe'de kritik kabul! Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile dev zirve! Ankara ve Moskova hattında diplomasi trafiği! Orta Doğu'da gerilim artıyor: Küresel zorba ABD'den İran'a ‘İmha’ tehdidi İki alçak kafa kafaya vermiş! Siyonist büyükelçinin sır görüşmesi ifşa oldu Saldırgana tek başına müdahale etti! Aşçı babadan kahramanlık Katar ve Pakistan'dan dünyaya birlik mesajı! Şeyh Temim ve Şahbaz Şerif zirvesi! Bölgesel saldırılara karşı çelikten irade “Okuluma saldırı yapacağım” mesajı attı! O lise öğrencisinin cezası belli oldu Gazze hükümetinden Vance’e yalanlama: “Yardımlar arttı” iddiası gerçeği yansıtmıyor Kahramanmaraş üzerinden ülkeyi karıştırmak isteyen CHP’liler, şu cennetlik çocuğun babasını dinleyip utansınlar Böyle olur sömürgeci Fransa’nın demokrasisi! Siyonizm’i eleştireni yakacak yasa Soykırımcı İsrail’e 167 milyon avroluk silah satacak Alman haysiyetsizliği
MS ve felce umut: Sinirleri yenileyen gen bulundu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MS ve felce umut: Sinirleri yenileyen gen bulundu

Bilim insanları, sinir dokusunun kendini onarmasını destekleyen yeni bir gen tespit etti; keşfin özellikle MS ve serebral palsi tedavisinde çığır açabilecek yeni yaklaşımların önünü açabileceği belirtiliyor.

Bilim insanları, beynin kendini onarma sürecini destekleyen önemli bir genetik mekanizmayı ortaya çıkardı. Araştırmanın, Şangay Jiao Tong Üniversitesi Tıp Okulu’na bağlı Songjiang Hastanesi’nde yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmada, yüksek rakımlarda yaşayan hayvanlarda bulunan bir gen mutasyonunun, sinirleri koruyan yapıyı yeniden oluşturabildiği ifade edildi. Bu durumun insanlarda da sinir hasarının onarılması için yeni bir yol açabileceği aktarıldı.

Araştırmada, sinir liflerini saran 'miyelin kılıfı' üzerinde duruldu. Bu yapının, sinir sinyallerinin hızlı iletilmesi için hayati öneme sahip olduğu belirtildi.

Uzmanlara göre, miyelin zarar gördüğünde serebral palsi, MS ve yaşa bağlı bazı beyin hastalıkları ortaya çıkabiliyor.

Düşük oksijen seviyelerinin özellikle erken yaşta bu yapıya zarar verdiği ve bunun kalıcı hasarlara yol açabildiği ifade edildi.

GEN MUTASYONU DİKKAT ÇEKTİ

Çalışmada incelenen 'Retsat' geni, yüksek rakımlarda yaşayan hayvanlarda doğal olarak bulunuyor. Bu genin, düşük oksijen koşullarına rağmen beyin fonksiyonlarını koruduğu aktarıldı.

Deneylerde, bu mutasyona sahip farelerin öğrenme, hafıza ve sosyal davranış testlerinde daha başarılı olduğu görüldü. Ayrıca bu farelerin beyinlerinde daha fazla miyelin oluştuğu tespit edildi.

Araştırmacı Liang Zhang, "Doğada bulunan genetik uyumlar hala öğrenecek çok şey sunduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

YENİ TEDAVİ YOLU OLABİLİR

Araştırmada ayrıca, bu etkinin A vitamini türevi 'ATDR' molekülüyle bağlantılı olduğu belirlendi. Bu molekülün, miyelin üreten hücreleri destekleyerek sinir onarımını hızlandırdığı aktarıldı.

MS benzeri hastalığa sahip farelerde yapılan deneylerde, bu molekülün verilmesiyle hastalığın şiddetinin azaldığı ve hareket kabiliyetinin arttığı gözlemlendi.

Araştırmacılar, mevcut tedavilerin çoğunun bağışıklık sistemini hedeflediğini, ancak bu bulgunun doğrudan sinir onarımını hedefleyen yeni bir yaklaşım sunabileceğini vurguladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23