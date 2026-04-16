Cimbom'da Osimhen bilmecesi: Okan Buruk son durumu açıkladı!

'OYUNCULAR BENDEN DE ÇOK İSTİYOR' "Buraları oynamak istiyorsanız çok güçlü profillerle oynamalısınız. Sakatlıklar, mental yorgunluklar olabilir. Biz açız, istekliyiz. Her şeyden çok şampiyonluğu istiyoruz. Oyuncular, benden de çok istiyor şampiyonluğu." 'ÇOK FARKLI HABERLER ÇIKIYOR' "Sosyal medyadaki eleştirileri anlamak, kabul etmek lazım. Bizim işimiz sosyal medyadaki eleştirileri dinlemek değil. Oraları göreceğiz, kabul edeceğiz. Eleştiriler olacak, saygı duyuyorum. Oyuncuları kırmadıkça, kimseyi ezmedikçe bu eleştiriler olacak. Bu sene övgü de çok fazla aldık. Övgü alıyorsanız eleştiriyi de almak zorundasınız. Sadece takım bir beraberlik aldığında çok farklı haberler çıkıyor. Yok o onu yaptı, bu bunu yaptı. Her zaman işleyen düzen, kötü gittiğinde farklı yorumlanıyor. Şunu kabul etmeliyiz; ligde lideriz, en yakın rakibimizle evimizde oynayacağız. Pozitif anlamda düşünecek bir takım varsa bu en başta Galatasaray'dır, en şanslı, en önde olan Galatasaray'dır. Bunun dışında bir şey önemsemiyoruz. Galatasaray taraftarına bir sorumluluğumuz var. Bunu yine yerine getireceğiz. Oyuncularımızla buna inandık."