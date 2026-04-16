Cimbom'da Osimhen bilmecesi: Okan Buruk son durumu açıkladı!
Galatasaray’da şampiyonluk yürüyüşü tüm hızıyla sürerken, taraftara açık gerçekleştirilen antrenman öncesi Teknik Direktör Okan Buruk’tan flaş açıklamalar geldi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan dünya yıldızı Victor Osimhen’in sahalara dönüş tarihi merak konusu olurken, Buruk; Nijeryalı golcünün Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında oynayıp oynamayacağına dair son değerlendirmeleri paylaştı. ‘Osimhen bizim lokomotifimiz’ diyen tecrübe teknik adam, oyuncunun takımla çalışmalara başladığını müjdeledi.