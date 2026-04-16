Cimbom'da Osimhen bilmecesi: Okan Buruk son durumu açıkladı!
Galatasaray’da şampiyonluk yürüyüşü tüm hızıyla sürerken, taraftara açık gerçekleştirilen antrenman öncesi Teknik Direktör Okan Buruk’tan flaş açıklamalar geldi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan dünya yıldızı Victor Osimhen’in sahalara dönüş tarihi merak konusu olurken, Buruk; Nijeryalı golcünün Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında oynayıp oynamayacağına dair son değerlendirmeleri paylaştı. ‘Osimhen bizim lokomotifimiz’ diyen tecrübe teknik adam, oyuncunun takımla çalışmalara başladığını müjdeledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugünkü antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, takımla birlikte antrenmanlara başlayan Victor Osimhen'in durumuyla ilgili de bilgi verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taraftara açık antrenman öncesi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Buruk, şampiyon olacaklarını söylerken, Victor Osimhen'in Natura Dünyası Gençlerbirliği mücadelesinde oynayıp, oynamayacağına ise henüz karar verilmediğini dile geitrdi. İşte Okan Buruk'un konuşmasından öne çıkanlar:

'BU HAFTA RAHATIZ' "Biraz rahatladık tabii ki maç fikstürü olarak. Sezon başından beri yoğun bir fikstürdeydik. Bu aralarda bu tür organizasyonlar yapmak istiyoruz. Bu hafta içi maç olmadığı için rahatız. En önemlisi Galatasaray taraftarının burada bize verdiği destek. Her zaman destek veriyorlar. Onlara layık olmak için çaba sarf ediyoruz."

'BAZEN YIPRATABİLİYOR' "Yaklaşık 47 maç oynadık. Hem Şampiyonlar Ligi hem Türkiye Ligi hem Türkiye Kupası'nda önemli yol kat ettik. Şampiyonlar Ligi performansımız, geçtiğimiz senelere göre Türk takımı adına en yüksek performanslardan biriydi. Daha yukarılara gitmek isterdik. Buna da yaklaştık. Liverpool'a elendikten sonra lige döndük. Milli ara sonrası 3 zor fikstürümüz vardır. Bu aya geldiğimizde bu kadar maç oynamak bazen oyuncularımızı psikolojik ve fiziksel anlamda yıpratabiliyor."

'TÜM İPLER BİZİM ELİMİZDE' "Osimhen'in sakatlığı, Asprilla'nın sakatlığı, Lang'ın parmağının kopması, Yunus'un sakatlıkları... Hem yarım hem eksik oyuncular var. Bu da aynı oyuncu grubu üzerine yük binmesi sonrası takım için zor maçlar olabiliyor, zorlandığımız maçlar olabiliyor. Pozitif anlamda bakarsak bugün buraya geldiğimizde ligde lideriz, 2 puan öndeyiz. En yakın rakibimizle sahamızda oynayacağız. Tüm ipler bizim elimizde."

'HER ŞEYİN SORUMLUSU BENİM' "Oyuncularıma inanıyorum, her zaman olduğu gibi. Oyuncularıma çok güveniyorum. Hepsiyle çalışmaktan gurur duyuyorum, mutluyum. Hatalarımız yanlışlarımız olabilir. Bu hataları, yanlışları, puan kayıplarını birine yükleyeceksek benim. Benim hatalarım... Her şeyin sorumlusu benim. Bu zamana kadar da hep bu şekilde oldu. Oyuncularımla birlikte 4 sene üst üste şampiyon olacağız. Yüzde yüz inanıyorum. Hiç şüphem yok. Önümüzdeki hafta kupa maçı var. Lig maçlarına net hazırlanacağımız döneme giriyoruz. Galatasaray, şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu net gösteriyor."

'TARAFTARLARIMIZIN ŞÜPHESİ OLMASIN ŞAMPİYON OLACAĞIZ' "Taraftarımız her zaman yanımızda. Ankara'da yanımızda olacaklar. Derbide yine yanımızda olacaklar. Onlarla birlikte bugüne kadar çok büyük yol kat ettik. Şampiyonlar Ligi'nde herkesin hayranlıkla baktığı stadyum ve taraftarımız var. Taraftarla birlikte olduğunda oyuna çok net etki eden bir Galatasaray takımı var. Bunu çok gösterdik. Lige odaklanıp şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Ekibime, oyuncularıma, taraftarımıza en başta, başkanımız ve yönetimimiz maddi ve manevi takıma önemli destek veriyor. Yine başaracağız. Hiç şüphemiz yok. Galatasaraylılar'ın da şüphesi olmasın. Şampiyonluğu kutlayacağız. Moralimizi bozmuyoruz. Hiçbir şeye takılmıyoruz. Sadece futbolu, takımı, oyunu, şampiyonluğumuzu düşünüp inşallah en kısa zamanda buna ulaşacağız."

'BİRÇOK OYUNCU AĞRILARIYLA OYNUYOR' "Mental yorgunluk ve doymuşluk eleştirileri var. Konsantrasyon ne düzeyde?" Okan Buruk: Yorgunluk olmadığını gösteriyoruz. Ligde lideriz, kupada çeyrek finaldeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı gördük. Doymuşluk yok, yorgunluk var. Bu döneme geldiğimizde her oyuncu yüzde yüz olamaz, ufak sakatlıklar olur. Yunus ile ilgili çok fazla yaşıyoruz. Birçok oyuncu ağrılarıyla oynuyor. Lang parmağı koptu, dikildi ve oynamaya çalışıyor. Dünyada birçok takım zorlanıyor. İngiltere, Fransa, İspanya şampiyonları da Şampiyonlar Ligi'yle götürürken zorlanıyor. Çok yoğun bir fikstür var. Bu fikstürde inişler çıkışlar oluyor. Biz bunu atlattık. Artık haftada tek maç var. Oyuncuların performansından memnunum. Şanssızlıklar var. Osimhen sezon başından bu yana 3. kez sakatlandı. Osimhen'in olmadığı 3. bölüm. Bu son bölümde bu hep dile getiriliyor ama bazı oyuncular, bazı takımlar için çok önemlidir. Real Madrid için Mbappe, Bayern Münih için Kane neyse, Galatasaray için de Osimhen o.

'OYUNCULAR BENDEN DE ÇOK İSTİYOR' "Buraları oynamak istiyorsanız çok güçlü profillerle oynamalısınız. Sakatlıklar, mental yorgunluklar olabilir. Biz açız, istekliyiz. Her şeyden çok şampiyonluğu istiyoruz. Oyuncular, benden de çok istiyor şampiyonluğu." 'ÇOK FARKLI HABERLER ÇIKIYOR' "Sosyal medyadaki eleştirileri anlamak, kabul etmek lazım. Bizim işimiz sosyal medyadaki eleştirileri dinlemek değil. Oraları göreceğiz, kabul edeceğiz. Eleştiriler olacak, saygı duyuyorum. Oyuncuları kırmadıkça, kimseyi ezmedikçe bu eleştiriler olacak. Bu sene övgü de çok fazla aldık. Övgü alıyorsanız eleştiriyi de almak zorundasınız. Sadece takım bir beraberlik aldığında çok farklı haberler çıkıyor. Yok o onu yaptı, bu bunu yaptı. Her zaman işleyen düzen, kötü gittiğinde farklı yorumlanıyor. Şunu kabul etmeliyiz; ligde lideriz, en yakın rakibimizle evimizde oynayacağız. Pozitif anlamda düşünecek bir takım varsa bu en başta Galatasaray'dır, en şanslı, en önde olan Galatasaray'dır. Bunun dışında bir şey önemsemiyoruz. Galatasaray taraftarına bir sorumluluğumuz var. Bunu yine yerine getireceğiz. Oyuncularımızla buna inandık."

'OSIMHEN'İN DURUMUNA BUGÜN VE YARIN BAKACAĞIZ' "Osimhen dün büyük bir bölümde antrenman yaptı takımla. Fiziksel olarak iyi, antrenmanı rahat rahat bitirdi. Her oyuncu katılımı, takıma olumlu yansıyor. Osimhen, lokomotiflerden biri. Tüm oyuncuları önemsiyorum, antrenman performansları iyi.Osimhen'in antrenmana katılması takımı pozitif olarak etkiledi. Hafta sonu için bugün ve cuma günü bakacağız. Ankara'ya götürüp götürmeyeceğimizi değerlendireceğiz."

Emekli albaydan kirli provokasyon! Orkun Özeller darbe imalı paylaşımlarıyla haddini aştı
Gündem

Emekli albaydan kirli provokasyon! Orkun Özeller darbe imalı paylaşımlarıyla haddini aştı

Milli iradeye karşı her fırsatta kin kusan vesayet artıkları yine sahneye çıktı. Eski asker Orkun Özeller, sosyal medya üzerinden yaptığı pa..
8 ülkedeki dron tesislerini tek tek yayımladılar! Rusya’dan Avrupa’ya açık tehdit
Dünya

8 ülkedeki dron tesislerini tek tek yayımladılar! Rusya’dan Avrupa’ya açık tehdit

Moskova yönetimi Ukrayna’ya destek verildiğini öne sürdüğü Avrupa’daki dron üretim ağını hedef alan çok sert bir çıkış yaptı...
Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter
Gündem

Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter

Kahramanmaraş’ta 9 canın yitip gittiği okul saldırısının ardından, karanlık yüzünü bir kez daha gösteren Telegram merkezli C31K isimli oluşu..
İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler
Aktüel

İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler

İran'ın Kazvin eyaletinde, "düşman ülkelerdeki bir casus şebekesine bağlı bir kişiyle sürekli iletişim kurduğu ve hassas yerler ile savunma ..
ABD ablukası delik deşik! Süpertanker Hürmüz'de!
Dünya

ABD ablukası delik deşik! Süpertanker Hürmüz'de!

Hürmüz Boğazı üzerinden ABD ablukasına rağmen ikinci yaptırımlı süpertanker Körfez’e giriş yaptı. İran petrol sevkiyatının ise baskılara rağ..
Gençleri Bu Noktaya Ne Getirdi?
Aktüel

Gençleri Bu Noktaya Ne Getirdi?

Mirat Görüş: Bir olay olur… Sarsılırız. İkinci bir olay olur… Düşünmeye başlarız. Ama benzer hadiseler arka arkaya geliyorsa artık mesele “t..
