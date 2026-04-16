Gündem Saldırgana tek başına müdahale etti! Aşçı babadan kahramanlık
Gündem

Saldırgana tek başına müdahale etti! Aşçı babadan kahramanlık

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Saldırgana tek başına müdahale etti! Aşçı babadan kahramanlık

Kahramanmaraş’taki okul baskınında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde aşçı olarak görev yapan Necmettin Bekçi, sergilediği cesaretle büyük bir facianın boyutlarını küçülten isim oldu. Kendi çocuklarının da o okulda olduğunu bilen kahraman baba, silah seslerini duyar duymaz saniyeler içinde binaya dalarak saldırgana tek başına müdahale etti.

Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan kan donduran saldırı sırasında bir kahramanlık hikayesi yaşandığı ortaya çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde aşçı olarak çalışan Necmettin Bekçi, silah seslerini duyar duymaz okula koştu. Çocuklarının da okulda olduğunu bilen baba, saniyeler içinde okula girdi ve saldırgana müdahale etti.

CAMDAN ATLAYAN ÇOCUKLARI GÖRÜNCE HİÇ DÜŞÜNMEDEN KOŞTU

Olay günü evinde bulunan aşçı Necmeddin Bekçi, önce sesleri inşaattan geldi sanarak önemsemedi. Ancak sesler artınca balkona çıkan Bekçi, gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı. Öğrenciler panik içinde camlardan kaçıyordu. Bunun üzerine silah seslerinin okuldan geldiğini anlayan aşçı baba, bir an bile tereddüt etmeden koşarak okula yöneldi.

Okulun arka kapısından içeri giren bekçi, merdivenlerde saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan öğretmenler ve görevlilerle karşılaştı. O an hiçbir şey düşünmeden müdahaleye katılan Bekçi, saldırganın kaçmasını engellemek için mücadele verdi.

“KAÇMASIN DİYE MÜDAHALE ETTİM”

İfadesinde o anları anlatan Bekçi, saldırganın uzun saçlı, kapüşonlu ve iri yapılı biri olduğunu belirtti. Şahsın kurtulmaya çalıştığını söyleyen Bekçi, o an eline geçen bir bıçakla saldırganın kaçmasını engellemek için hamle yaptığını ifade etti. “Amacım onun kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti” diyen Bekçi, canını hiçe sayarak müdahalede bulundu.

Olay sırasında bazı velilerin öfkeyle saldırgana yöneldiği, ancak Bekçi’nin kontrolü kaybetmeden şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştığı öğrenildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı teslim aldı.

 

SALDIRGANI BIRAKIP YARALI ÇOCUKLARA KOŞTU

 

Saldırganın etkisiz hale getirilmesinin ardından Bekçi bu kez yaralı öğrenciler için seferber oldu. Polis ekiplerine teslim ettiği saldırganın ardından sınıflara yönelen aşçı baba, diğer vatandaşlarla birlikte yaralı çocukları kurtarmak için mücadele etti.

Kendi çocuklarını da panik içinde arayan Bekçi, kızını okuldan alırken oğlunun silah sesleri sırasında tuvalete saklanarak hayatta kaldığını öğrendi.

 

FACİANIN BOYUTU DAHA DA BÜYÜYEBİLİRDİ

Uzmanlar, aşçı Necmeddin Bekçi tarafından saldırgana yapılan müdahalenin daha büyük bir felaketin önüne geçtiği değerlendiriliyor. O anlarda gösterilen cesur müdahalenin can kaybını sınırladığı belirtiliyor.

Necmettin Bekçi’nin sergilediği bu cesaret, “mesleği ne olursa olsun bir babanın evladını ve diğer çocukları koruma içgüdüsü” olarak yorumlandı.

Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda flaş gelişme! İsa Aras Mersinli'nin babası tutuklandı

Gündem

Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda flaş gelişme! İsa Aras Mersinli'nin babası tutuklandı

Kahramanmaraş üzerinden siyaset yapmaya çalışan provokatör: CHP’nin çakma bakanından İslamofobik çığırtkanlık! Saldırgan kemalist, suçlu Müslümalar

Gündem

Kahramanmaraş üzerinden siyaset yapmaya çalışan provokatör: CHP’nin çakma bakanından İslamofobik çığırtkanlık! Saldırgan kemalist, suçlu Müslümalar

Maraş’taki Okul Katliamında Babanın İfadesi Kan Dondurdu: Silahlarla Atış Yapmayı Öğretmiş

Gündem

Maraş’taki Okul Katliamında Babanın İfadesi Kan Dondurdu: Silahlarla Atış Yapmayı Öğretmiş

Kahramanmaraş üzerinden ülkeyi karıştırmak isteyen CHP’liler, şu cennetlik çocuğun babasını dinleyip utansınlar

Gündem

Kahramanmaraş üzerinden ülkeyi karıştırmak isteyen CHP’liler, şu cennetlik çocuğun babasını dinleyip utansınlar

Mustafa

Uyuşturucu  haplar dedikleri.!!! Uyuşturucu hapından daha çok fuhusturucu hap mı.? Aşırı seks arzusu uyandıran hapların hepsini uyuşturucu diye haber yapıyorlar. Uyuşturucu kadar belki daha  tehlikeli hap fuhuş hapları.

Blondepate

Okulda çocukların olan bir aşçı baba, saldırganı etkisiz hale getirmiş, ".......Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı teslim aldı." diyor. Polisin teslim aldığı saldırgan nasıl oldu da intihar etti. Burasını ben anlamadım.
