İki alçak kafa kafaya vermiş! Siyonist büyükelçinin sır görüşmesi ifşa oldu

Katil İsrail’in Paris Büyükelçiliği, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin önde gelen ismi Marine Le Pen’in Büyükelçi Joshua Zarka ile gizli bir görüşme yaptığına ilişkin iddiaların basına yansımasının ardından görüşmeyi doğruladı.

Le Parisien gazetesinin haberine göre İsrail’in Paris Büyükelçiliği, Büyükelçi Zarka ve Le Pen’in dün resmi kaynaklarca açıklanmayan bir görüşme gerçekleştiği yönündeki iddiaların basına yansımasının ardından bu görüşmeyi teyit etti.

Büyükelçi Zarka’nın Le Pen’i ağırladığı görüşmede aşırı sağcı RN milletvekilinin Gazze konusunda İsrail’e desteğini yinelediği bildirildi.

İsrail'in i24 kanalı dün İsrail'in Paris Büyükelçisi Zarka'nın Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerine adaylığı gündemde olan Le Pen'i kabul ettiğini aktarmış, görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.

 

Le Pen’in cumhurbaşkanı adaylığı 7 Temmuz’daki mahkeme kararına bağlı

Fransa’da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin favori isimleri arasında gösterilen Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından siyasetten men yasağına çarptırılmıştı.

Le Pen’in Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart 2025'te 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken avukatları karara itiraz etmişti.

Le Pen, hakkında verilen 5 yıllık siyasi yasak kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) geçici tedbir talebi başvurusunda bulunmuş, AİHM bu talebi 9 Temmuz 2025'te reddetmişti.

Temyiz duruşmaları ise Şubat 2026’da Paris’te görülmeye başlanmış, mahkeme kararını 7 Temmuz’da açıklayacağını duyurmuştu.

