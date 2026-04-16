  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MSB'den kritik savaş önlemi: Yeni nesil komandolar geliyor
Gündem Kahramanmaraş üzerinden ülkeyi karıştırmak isteyen CHP’liler, şu cennetlik çocuğun babasını dinleyip utansınlar
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

Kahramanmaraş’taki okul katliamında hayatını kaybedenlerden biri de 11 yaşındaki Adnan Yeşil oldu. Adnan’ın babası Cevdet Yeşil, muhabirlere yaptığı açıklamayla, milletin acısını siyasi rant aracına çevirmeye çalışan ve Türkiye’yi karıştırmaya kalkan CHP’lilere ders niteliğinde ifadeler kullandı. Baba Yeşil’in teslimiyeti gözleri yaşarttı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki okul saldırısı Türkiye’nin ciğerini yaktı. Hayatını kaybeden çok sayıda öğrencilerin yanı sıra, gövdesini çocuklara siper eden 1 öğretmen de yaşamını yitirdi. Vefat eden öğrenciler arasında 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil de vardı. Yeşil’in ailesinin Osmaniye’de yaşadığı öğrenildi. Tüm Osmaniye, Yeşil ailesinin yanına koştu. Düziçi ilçesi, İrfanlı Mahallesi’ndeki evlerinde taziye çadırı kuruldu.

 

Adnan’ın babası Cevdet Yeşil, İHA muhabirine yaptığı açıklamayla gözleri yaşarttı. Acıların en büyüğü olan evlat acısıyla sınanan Cevdet Yeşil, “Bir tek çocuğumuz olduğu için çok üzgünüz. Allah, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Mekânı cennet olsun. İnşallah Peygamber Efendimiz’in yanında olur, cennette makamı yüksek olur” diyerek maneviyat dersi verdi. Cevdet Yeşil’in konuşmasını dinleyen vatandaşlar, “Ülkeyi karıştırmak isteyen CHP’liler, şu cennetlik çocuğun babasını dinleyip utansınlar” yorumları yaptılar.

DUYGULANDIRAN SÖZLER

 

Adnan tek çocuğumuz olduğu için çok üzgünüz” diyen Baba Cevdet Yeşil, şunları söyledi:

Çocuğumuz çalışkan, başarılı bir çocuktu. Beşinci sınıfa geçmişti. Kendisi bu okulda okumayı çok istiyordu. O okul başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık, o okula yazdırdık.

Yine rutin, her zamanki gibi öğlen 12’de servisine bindi. Zaten öğlenciydi, beşinci sınıflar. Sonra saat 2-2 buçuk gibi okulda bir çatışma olduğunu söylediler. Biz de apar topar gittik. Maalesef saat 5’e kadar oğlumuzu aradık.

 

Bir şekilde emniyet güçleri bize ulaştı. Hastaneye gittik, orada teşhis ettik. Oğlumuzun rahmetli olduğunu gördük. Okulunda 5. sınıftaydı ve deneme sınavında okul ikincisi olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu.

Rahmetli olan öğretmenini, özellikle matematik öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni dersleri çok kolay ve güzel anlatıyormuş. Zanlı, matematik öğretmenini de vuruyor, ardından çocukları şehit ediyor. Sonuç böyle oluyor.

 

Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını milletini çok seven bir evladım vardı. 11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçliydi. Bir tek çocuğumuz olduğu için çok üzgünüz.

Allah, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Mekânı cennet olsun. İnşallah Peygamber Efendimiz’in yanında olur, cennette makamı yüksek olur.

KELİMELER BOĞAZIMA DÜĞÜMLENİYOR

 

“Çocuğumuz çok naif çalışkan bir çocuktu diyen” dayı Ahmet Cuma, “Yüreğimiz, ciğerimiz yanıyor. Başka evlatlar yanmasın. Sabah yavrucağımız annesinin elini öpüp, koklaşıp gitti. Şimdi toprağa verilecek. Bu acılar yaşanmasın. Buna hükümet olarak çok büyük ricamız var. Adnan zeki, akıllı, başarılı bir çocuktu. Nasıl tarif edeyim, üzerine söylenecek bir şey yok ki, Ciğerim, yüreğim yanıyor. Kelimeler boğazımda düğümleniyor” dedi.

Öte yandan, Adnan Göktürk Yeşil’in cenazesinin Düziçi ilçesindeki Yeşiller Aile Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş mesajı: "Acının siyaseti olmaz! Bu elim saldırı reyting ve polemik malzemesi yapılamaz!"

BAE'den okul saldırısına sert tepki! Kahramanmaraş için taziye mesajı

DMM açıklama yaptı! "Kahramanmaraş'taki saldırıda kayıp çocuklar var" iddiası

Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'den Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda flaş gelişme! İsa Aras Mersinli'nin babası tutuklandı

Kahramanmaraş üzerinden siyaset yapmaya çalışan provokatör: CHP'nin çakma bakanından İslamofobik çığırtkanlık! Saldırgan kemalist, suçlu Müslümalar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bir

ALLAH AZİMÜŞŞAN Rahmet Eylesin mekanı Cennet olsun

0312

Merhum yeğenime ve diğer merhum , merhumelere Allah'tan rahmet , siz ve diğer kederli ailelere Rabbimden sabırlar ihsan etmesini niyaz ederim .
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23