Gazze hükümetinden Vance'e yalanlama: "Yardımlar arttı" iddiası gerçeği yansıtmıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gazze’deki Filistin hükümeti, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in insani yardım girişlerinin “son yılların en yüksek seviyesinde olduğu” yönündeki açıklamalarını yalanladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne giren insani yardımlara ilişkin bilgi verildi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance'in açıklamalarının "uluslararası kamuoyunu yanıltıcı olduğu ve gerçekle hiçbir bağının bulunmadığı" vurgulandı.

Açıklamada, Vance'in ifadelerinin "Gazze'deki insani durumun gerçekliğinden açıkça kopuk olduğu" belirtilirken "Bu iddialar, belgelenmiş sahadan verilerle tamamen çelişmektedir." ifadeleri kullandı.

Gazze'ye giren insani yardımların ortalamasının 227 tırı geçmediği bilgisi verilen açıklamada, "İnsani protokole göre fiili ihtiyaç günlük 600 tırdır. Yani giren miktar, gereken minimum düzeyin yüzde 37'sini bile aşmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'ye giren yakıt tırlarının "ihtiyacın yüzde 14'ünü geçmediği" vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Bu durum, iddia edildiği gibi benzeri görülmemiş bir yardım akışını değil kötüye giden insani gerçekliği yansıtmaktadır."

Georgia Üniversitesi'nde dün düzenlenen "Turning Point USA" etkinliğinde konuşan Vance, "Başa geldiğimizde, Gazze'deki insani durum tamamen bir felaketti. Gazze'de barış anlaşmasını sağlayan kişi Donald Trump'tır." demişti.

Vance, seyircinin "Çocukları öldürüyorsunuz, çocukları bombalıyorsunuz." protestosu üzerine "Şu anda Gazze'ye son 5 yılda olduğundan daha fazla insani yardım ulaşıyor çünkü, bu durumu ciddiye aldık." ifadelerini kullanmıştı.

