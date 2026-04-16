Soykırımcıdan adalet beklenmez!.. Tecavüzcü teröristler yargılanmadan orduya döndü

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, Filistinli bir tutukluya cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan beş askerin yeniden yedek asker olarak göreve dönmesine izin verdiği bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, söz konusu askerler İsrail ordusunun askeri cezaevlerini korumakla görevli “Force 100” birimine bağlıydı. Haklarındaki suçlamaların düşürülmesine rağmen askerler hakkında ordunun iç soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

İsrail Ordu Radyosu, bazı yedek askerlerin yeniden aktif göreve döndüğünü ve muharip görevlerde görevlendirildiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan ve Haaretz gazetesinin aktardığı açıklamada, “Soruşturma, askerlerin görev yapmasına engel teşkil etmiyor… Komuta düzeyindeki inceleme mümkün olan en kısa sürede tamamlanacak.” ifadeleri kullanıldı.

Askerlerin göreve iade edilmesi, İsrail ordusunun baş askeri savcısının geçen ay söz konusu askerler hakkındaki tüm suçlamaları düşürmesinin ardından geldi. Bu dava, son dönemde İsrail’de en fazla tartışma yaratan olaylardan biri olarak görülüyordu.

Söz konusu askerler, Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan Filistinli bir mahkuma yönelik cinsel saldırı ve ciddi yaralanmaya neden olmakla suçlanmıştı.

İsrail televizyonlarında yayımlanan görüntülerde askerlerin Filistinli tutukluya kötü muamelede bulunduğu görülmüştü. İsrail ordusunun iddianamesinde, askerlerin tutuklunun makat bölgesi yakınından kesici bir cisimle saldırıda bulunduğu, bunun sonucunda kaburgalarının kırıldığı, akciğerinin delindiği ve iç yırtık oluştuğu belirtilmişti.

Tesiste görev yapan doktor Yoel Donchin, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada Filistinli tutuklunun durumunun kendisini şoke ettiğini ve başlangıçta bunun rakip bir silahlı grubun saldırısı olduğunu düşündüğünü söyledi.

İsrail Askeri Başsavcısı Itay Offir ise suçlamaların düşürülmesinin nedenleri arasında “delil yapısındaki karmaşıklıklar” ve tutuklunun Gazze Şeridi’ne serbest bırakılması nedeniyle ortaya çıkan “zorlukları” gösterdi.

Hak örgütleri ise kararı sert şekilde eleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü yaptığı açıklamada kararı, “İsrail hukuk sisteminin Filistinlilere karşı ağır suçlar işleyen failler için cezasızlık sağlamasının bir başka kabul edilemez örneği” olarak nitelendirdi.

Açıklamada, “İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere karşı yürüttüğü saldırıların başlamasından bu yana, İsrail gözaltı merkezlerinde Filistinlilere yönelik yaygın işkence, kötü muamele ve cinsel şiddete ilişkin çok sayıda kanıta rağmen şu ana kadar yalnızca bir İsrailli asker Filistinli bir tutukluya işkence ettiği gerekçesiyle mahkum edildi.” denildi.

İsrail gözaltısından serbest bırakılan Filistinliler de tutukluluk sürecinde yaygın kötü muameleye maruz kaldıklarını ifade ediyor.

Şubat ayında Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından yayımlanan bir raporda da İsrail gözaltısından çıkan çok sayıda Filistinli gazetecinin “rutin dayak, aç bırakma ve cinsel saldırı” iddialarında bulunduğu belirtilmişti.

