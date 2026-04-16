Okula silahla geleceklerdi: İki öğrenci gözaltında
Antalya’nın Finike ilçesinde, liseye silahla gideceklerine dair sosyal medyada paylaşım yapan iki öğrenci polis ekiplerince gözaltına alındı.
Finike İlçe Emniyet Amirliği, bir lisenin WhatsApp ödev grubunda bazı öğrencilerin tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan incelemelerde, iki öğrencinin 'okula uzun namlulu silahlarla gelecekleri' yönünde mesajlar gönderdiği tespit edildi.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınırken, cep telefonlarına el konuldu. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
