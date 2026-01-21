Gazeteci Yazar Sabri Şahsuvar ateist PKK’yı özetledi: İslamsız Kürtlük olmaz

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişleyip, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi. Son operasyonlarla ağır darbe yiyen ve teslim olmak zorunda olan terör örgütü tarih sahnesinden silinmeye doğru gidiyor.

Gazeteci Yazar Sabri Şahsuvar, Suriye'deki son durumla ilgili konuştu. 'İslamsız Kürtlük olmaz' diyen Şahsuvar, ateist PKK'nın gerçek yüzünü anlattı.

"Kürtlerin yüzde 90'ı bu yapıya karşı"

Şahsuvar yaptığı açıklamada, "Kürtler İslam'dan arındırılmış bir sosyoloji üzerinden ne zemin bulabilir, ne de yaşam alanı üzerinden büyüyebilirler. PKK tamamen İslam'dan uzaklaşmış bir yapıdır. Özellikle Suriye'de gelişen PKK/YPG yapısı toplumu kucaklamaktan çok toplumun var olan kaynaklarını sömürme üzerine kurulduğu için birçok konuda uzlaşamadıklarını görüyoruz. Kürtlerin yüzde 90'ı bu yapıya karşı. Mazlum Abdi denilen kişi boş bir hayal dünyasından öteye geçemediğini görmüş oldu. Leninist bir kafa üzerinden Kürtleri asimile etmek sağlıklı bir karar değil" dedi.