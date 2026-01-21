  • İSTANBUL
Gündem Gazeteci Yazar Sabri Şahsuvar ateist PKK’yı özetledi: İslamsız Kürtlük olmaz
Gündem

Gazeteci Yazar Sabri Şahsuvar ateist PKK’yı özetledi: İslamsız Kürtlük olmaz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gazeteci Yazar Sabri Şahsuvar, Suriye'de ABD ve İsrail'in desteğiyle bölücülük yapmaya çalışan PKK/YPG ile ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişleyip, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi. Son operasyonlarla ağır darbe yiyen ve teslim olmak zorunda olan terör örgütü tarih sahnesinden silinmeye doğru gidiyor.

Gazeteci Yazar Sabri Şahsuvar, Suriye'deki son durumla ilgili konuştu. 'İslamsız Kürtlük olmaz' diyen Şahsuvar, ateist PKK'nın gerçek yüzünü anlattı.

 "Kürtlerin yüzde 90'ı bu yapıya karşı"

Şahsuvar yaptığı açıklamada, "Kürtler İslam'dan arındırılmış bir sosyoloji üzerinden ne zemin bulabilir, ne de yaşam alanı üzerinden büyüyebilirler. PKK tamamen İslam'dan uzaklaşmış bir yapıdır. Özellikle Suriye'de gelişen PKK/YPG yapısı toplumu kucaklamaktan çok toplumun var olan kaynaklarını sömürme üzerine kurulduğu için birçok konuda uzlaşamadıklarını görüyoruz. Kürtlerin yüzde 90'ı bu yapıya karşı. Mazlum Abdi denilen kişi boş bir hayal dünyasından öteye  geçemediğini görmüş oldu. Leninist bir kafa üzerinden Kürtleri asimile etmek sağlıklı bir karar değil" dedi.

 

1
Yorumlar

TURKLUK DE OLMAZ! ACEMLIK DE, ARAPLIK DA... OLMAZ....RUHSUZ CESET OUR SADECE

.... ....

Hakk

Madem kürt halkı müslüman ise anlamadığım komünist ateist pkk ve uzantısı (hadep) Dem'e milyonlar niye destek veriyorlar. İşine geldiğinde cahil işine geldiğinde ülke yönetimine talip ol
