Gazeteci yazar öldürüldü: Olay dünyayı sallandı, deprem etkisi! Hükümetin basını saldırı için çok endişeli

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Banglanews24 ve Ekattor TV’nin Muhabiri ve Jamalpur Bölgesi Çevrimiçi Gazeteciler Derneği Başkan Yardımcısı Golam Rabbani Nadim’in öldürülmesi üzerine bir açıklama yayımlayarak “Ülke gazetecilere yönelik şiddetle ilgili korkunç cezasızlık siciline son verilmeli” dedi.

14 Haziran Çarşamba, Banglanews24 ve Ekattor TV’nin Muhabiri ve Jamalpur Bölgesi Çevrimiçi Gazeteciler Derneği Başkan Yardımcısı Golam Rabbani Nadim, kuzey Mymensingh bölgesinin Jamalpur bölgesindeki Bakshiganj’de motosikletiyle evine giderken bir grup tarafından dövülerek öldürüldü.

“YEREL YÖNETİCİ SALDIRGANLARI YÖNETTİ”

Olay yerinde bulunan Gazeteci Al Mujaheed 15-20 kişilik bir grubun, Nadim’i karanlık bir sokağa sürüklediğini, burada ciddi bir şekilde dövdüğünü aktardı. Gazeteci Al Mujaheed, tanık ifadesinde Yerel Yönetim Birimi Başkanı ve iktidardaki Awami League Partisi Üyesi Mahmudul Alam Babu’nun olay yerinde olduğunu ve saldırganları uzaktan yönettiğini söyledi. Nadim’in, Ekattor TV tarafından yayımlanan görüntülerinde de, hastaneye götürülmeden önce baygın halde sokakta bırakıldığı görülüyor. Gazeteci, ertesi gün ciddi bir kafa travmasının neden olduğu aşırı kan kaybından hayatını kaybetti.

HABERLERE MİSİLLEME

Nadim’in ailesi, Nadim’in mayıs 2023’te Banglanews24 için Mahmudul Alam Babu hakkında yazdığı bir dizi habere misilleme olarak hedef alındığını belirtirken, Yerel Yönetici Babu, saldırıyla herhangi bir ilgisi olduğunu yalanladı. Saldırıyla ilgili ise 6 kişi tutuklanırken, Bangladeş polisinin paramiliter bir birimi olan Hızlı Eylem Taburu da Nadim’in ölümüyle ilgili soruşturmaya katıldı.

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“KORKUNÇ CEZASIZLIK SİCİLİ”

CPJ’nin Asya Programı Koordinatörü Beh Lih Yi, “Bangladeşli Gazeteci Golam Rabbani Nadim’in yerel bir siyasetçi hakkında yaptığı haberlere misilleme olarak öldürülmesini kınıyoruz. Bangladeş yetkilileri, bu saldırıya karışan herkesin adalete teslim edilmesini sağlamalı ve ülkenin gazetecilere yönelik şiddetle ilgili korkunç cezasızlık siciline son vermeli” dedi. Uluslararası Medyada Bangladeşli Gazeteciler Örgütü, Bakshiganj Basın Kulübü ve yerel basın meslek örgütleri, Jamalpur Bölgesi Çevrimiçi Gazeteciler Derneği başkan yardımcısı olan Nadim’in yaptığı haberler nedeniyle hedef alındığını söyleyerek cinayeti kınadı.

YEREL YÖNETİCİLERLE İLGİLİ HABER YAPIYORDU

Öldürülen Gazeteci Nadim’in mayıs ayındaki makaleleri, politikacının gizlice evlendiğini, ardından taciz edip boşadığını iddia eden bir kadının basın toplantısı da dahil olmak üzere Babu’nun evliliğiyle ilgili meselelerle ilgiliydi. Nadim, iddiaları Facebook hesabından da paylaştı. Mayıs ortasında Babu, bu raporlama nedeniyle Dijital Güvenlik Yasası uyarınca Nadim aleyhine şikayette bulundu. Nadim, saldırıdan saatler önce Facebook’ta bir mahkemenin davayı reddettiğini paylaştı.