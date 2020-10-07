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Gündem Gazeteci yazar Kenan Alpay’dan canlı yayında flaş sözler
Gündem

Gazeteci yazar Kenan Alpay’dan canlı yayında flaş sözler

Gazeteci yazar Kenan Alpay, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında Türkiye ve dünya gündemine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 21:28:00 - 2020-10-07 22:43:08
Gazeteci yazar Kenan Alpay’dan canlı yayında flaş sözler

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında Türkiye ve dünya gündemi masaya yatırılmaya devam ediliyor. Birbirinden önemli konukların katıldığı ‘Ülke Gündemi’ne bu akşam gazeteci yazar Kenan Alpay konuk oldu.

  • BM ve AGİT’in Azerbaycan tutumu

  • İran Ermenistan’a destek mi veriyor?

  • Türkiye uzaktan eğitimde başarılı olamadı mı?

  • ‘Boşanmak yerine 2. eşi alın’ diyen Dr. Ali Edizer’in görevden alınması doğru muydu?

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kobani’ olayları üzerinden HDP’ye selam çakması ne anlama geliyor?

 

Mehmet Özmen soruyor, Kenan Alpay canlı yayında yanıtlıyor.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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