Gazeteci yazar Kenan Alpay’dan canlı yayında flaş sözler
Gazeteci yazar Kenan Alpay, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında Türkiye ve dünya gündemine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında Türkiye ve dünya gündemi masaya yatırılmaya devam ediliyor. Birbirinden önemli konukların katıldığı ‘Ülke Gündemi’ne bu akşam gazeteci yazar Kenan Alpay konuk oldu.
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Mehmet Özmen soruyor, Kenan Alpay canlı yayında yanıtlıyor.
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