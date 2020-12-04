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Aktüel Gazeteci yazar Erkin Usman'ın cenazesi İzmir'de toprağa verildi
Aktüel

Gazeteci yazar Erkin Usman'ın cenazesi İzmir'de toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:43:18 -
Gazeteci yazar Erkin Usman'ın cenazesi İzmir'de toprağa verildi

İZMİR (AA) - Anadolu Ajansının (AA) eski İzmir Bölge müdürlerinden, gazeteci yazar Erkin Usman'ın cenazesi toprağa verildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Doğançay Mezarlığı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen cenaze törenine, Erkin Usman'ın eşi Gül ve oğlu Ediz Usman, yakınları ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen katıldı.

Usman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi.

Karşıyaka ilçesinde 1938'de dünyaya gelen Erkin Usman, ilk yazılarını, öğrenim gördüğü Karşıyaka Lisesinin duvar gazetesinde yayımladı.

Muhabirliğe lise son sınıf öğrencisiyken Ege Ekspres'te başlayan Usman, 21 yaşında, aynı gazetede yazı işleri müdürü oldu.

"Pota" ismini verdiği köşesiyle kentte yayın yapan birçok yerel ve ulusal gazetede yazılar yazan, yöneticilik yapan Usman, 1971 ile 1985 yılları arasında Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğü görevini üstlendi. Usman, daha sonra Yeni Asır gazetesinde köşe yazıları yazdı.

Karşıyaka Spor Kulübünde de bir dönem yöneticilik yapan Usman'ın adı, ilçede bir sokağa verilmişti.

Usman, 10 gün önce böbrek yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede dün, 82 yaşında vefat etmişti.


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