Gazeteci Yavuz Donat'tan kötü haber
Gazeteci Talat Atilla, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın kolon kanseri tedavisi gördüğünü duyurdu. Talat Atilla'yı arayan Donat, "Kemoterapi görüyorum. Mustafa Kemal'in askeriyim. Bu hastalığı inşallah yeneceğim" dedi.
Gazeteci Talat Atilla, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın kolon kanseri tedavisi gördüğünü duyurdu. Talat Atilla'yı arayan Donat, "Kemoterapi görüyorum. Mustafa Kemal'in askeriyim. Bu hastalığı inşallah yeneceğim" dedi.
Sabah gazetesi yazar Yavuz Donat'ın kolon kanseri tedavisi gördüğü açıklandı.
Gazeteci Talat Atilla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gazeteci Yavuz Donat'ın kolon kanseri olduğunu duyurdu.
Atilla, "Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat kanser rahatsızlığına yakalandı. Başkent Üniversitesi'nde tedavi gören Donat, kolon kanserini yenmeye çalışıyor. Allah şifa versin..." dedi.
Sağlık
Keratokonus nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Sürekli gözlerinizi ovuşturuyorsanız sebebi keratokonus olabilir!