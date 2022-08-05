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Medya Gazeteci Yavuz Donat'tan kötü haber
Medya

Gazeteci Yavuz Donat'tan kötü haber

Gazeteci Talat Atilla, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın kolon kanseri tedavisi gördüğünü duyurdu. Talat Atilla'yı arayan Donat, "Kemoterapi görüyorum. Mustafa Kemal'in askeriyim. Bu hastalığı inşallah yeneceğim" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 13:59:00 -
Gazeteci Yavuz Donat'tan kötü haber

Gazeteci Talat Atilla, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın kolon kanseri tedavisi gördüğünü duyurdu. Talat Atilla'yı arayan Donat, "Kemoterapi görüyorum. Mustafa Kemal'in askeriyim. Bu hastalığı inşallah yeneceğim" dedi.

Sabah gazetesi yazar Yavuz Donat'ın kolon kanseri tedavisi gördüğü açıklandı.

Gazeteci Talat Atilla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gazeteci Yavuz Donat'ın kolon kanseri olduğunu duyurdu.

Atilla, "Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat kanser rahatsızlığına yakalandı. Başkent Üniversitesi'nde tedavi gören Donat, kolon kanserini yenmeye çalışıyor. Allah şifa versin..." dedi.

 

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