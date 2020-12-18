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Aktüel Gazeteci Veyis Ateş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Gazeteci Veyis Ateş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 09:38:34 -
Gazeteci Veyis Ateş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Gazeteci Veyis Ateş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ateş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" adlı fotoğrafı ile Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" isimli fotoğrafları arasında tercih yapmakta zorlanan Ateş, "Biri milli ve dini duygularımızı okşayan bir fotoğraf, bu sebeple hoşuma gitti. Fakat terörü ve acıyı bitirme noktasında annelerin ellerinde evlatlarının fotoğraflarıyla vermiş oldukları bu poz, göstermiş oldukları direnç, 40 yıldır terörle mücadele eden Türkiye'de önemli bir kırılma noktası olarak tarihe geçti, geçecek. Onun için bu fotoğrafı çok kıymetli buluyorum." ifadesini kullandı.

Haber kategorisinde "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafına oy veren Ateş, "Bu yılın teması koronaydı ama geçecek unutacağız, 100 yılda bir uğrayan felaket. Ancak bu (Diyarbakır annelerinin duruşu) bizim için kıymetli. Zira 40 yıldır bununla (terörle) mücadele ediyoruz. İnşallah terörün bitmesine de vesile olsun diye Bestami Bodruk'un 'Diyarbakır Anneleri' fotoğrafını oyladım." dedi.

Yaşam kategorisindeki tercihini Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler" adlı fotoğrafından yana kullanan Ateş, spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" isimli fotoğrafına oy verdi.

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