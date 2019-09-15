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Gazeteci Şevki Yıldırım ölümünün 2. yılında anıldı

Sinoplu gazeteci Şevki Yıldırım, ikinci ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

15 Eylül 2019 Pazar 14:31
Gazeteci Şevki Yıldırım ölümünün 2. yılında anıldı

Sinoplu gazeteci Şevki Yıldırım, ikinci ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Törende çok sevdiği ağabeyini kaybettiğini belirten Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, gözyaşlarına hakim olamadı.


14 Eylül 2017 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 65 yaşındayken hayata gözlerini yuman Şevki Yıldırım, Bektaşağa köyündeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, Şevki Yıldırım’ın çok iyi bir gazeteci olduğunu belirterek, “Kendisiyle dostluğumuz çok eskiye dayanır. Gazeteciler arasında haber atlatmayı çok iyi bilen biriydi. Çok ciddi haberlere imza attı, Sinop’a çok önemli katkıları oldu. Kalemini ustalıkla kullanırdı. Eğmeden bükmeden, kendisi de eğilmeden yazabilen bir arkadaşımızdı. Yazılarını yazarken toplumu bilgilendirme ya da kişileri uyarmada en başarılımızdı. Aramızdan çok zamansız ayrıldı. Ruhu şad olsun" dedi.


Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise, Yıldırım ile ağabey kardeş gibi olduklarını ve kendisine siyaset hayatında büyük katkıları olduğunu belirtti. Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Ayhan, “Onla tanıştığımız yıllar benim siyasette henüz yolun başında olduğum günlerdi. O bir ağabey olarak ben henüz siyasete atıldığım emekleme dönemlerimde bana yol gösterici oldu. Hatalarımı düzeltmem için bana kol kanat geren bir insandı. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Onunla geçirdiğim çok değerli dakikalar gözümün önünden geçtikçe duygulanıyorum. Ben bu seviyelere geldiğimde, belediye başkanı olarak bu kenti yönetirken keşke o da bu günlerimi görseydi, bana güç verseydi. Belki onunla birlikte Sinop için daha farklı şeyleri hayata geçirmek mümkün olabilirdi. Tanıdığıma çok mutlu oldum, ama erken kaybettiğim için de çok üzgünüm. Keşke bugün bizimle beraber olsaydı” diye konuştu.


Belediye Başkanı Ayhan, Şevki Yıldırım’ın Sinop ile ilgili çok büyük hayalleri olduğunu söyledi. Ayhan, onun hayallerini gerçekleştirmeye çalışacağı sözünü verdi.


Yıldırım’ı anma törenine üyesi bulunduğu 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti üyesi meslektaşları, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, CHP Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel ve Merkez İlçe Başkanı Tolga Kara, eşi Şükran Yıldırım ve dostları katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 14:31
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