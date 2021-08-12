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Gündem Gazeteci Emre Erciş silahlı saldırıya uğradı
Gündem

Gazeteci Emre Erciş silahlı saldırıya uğradı

Gazeteci Emre Erciş silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarına isabet eden kurşunlar sonrası kanlar içinde kalan Erciş'e çevredekiler ilk müdahaleyi gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2021-08-12 14:05:00 -
Gazeteci Emre Erciş silahlı saldırıya uğradı

Gazeteci Emre Erciş silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarına isabet eden kurşunlar sonrası kanlar içinde kalan Erciş'e çevredekiler ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Emre Erciş'in avukatından açıklama

Gazeteci Emre Erciş'in avukatı Harun Akdere, "Müvekkil Emre Erciş ile yaptığım görüşmede ikametine yakın bölgede silahlı saldırıya uğradığı, kendisinin iki kez bacak bölgesine ateş edildiği; ayaklarından yaralandığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğun öğrenmiş bulunmaktayım. Hukuki sürecin takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.

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