Son dönemlerde, özellikle sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen gazeteci Emre Erciş gözaltına alındı. Erciş'in an itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

İmamoğlu'nun geçmişini ve destekçilerini ortaya döktü

Erciş, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 42 milyon TL’lik vurgununu belgeleriyle ortaya koymuş ve kirli ilişkileri ifşa etmişti. Aynı zamanda Erciş, İmamoğlu’nun nasıl aklandığını da gözler önüne sererek, “Sayın İmamoğlu’nun bunlara vereceği tek cevap istifa etmektir.” demişti. İlgili haber:

“İmamoğlu’nun bunlara vereceği tek cevap istifa etmektir” dedi, belgeleriyle örgütlü yağmayı açıkladı!

Bununla sınırlı kalmayan Emre Erciş, İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı da ortaya koymuş ve İmamoğlu’nun “küresel satranç oyun tahtasında terfi ettirilen bir piyon” olduğunu savunarak, CHP’li ismin 20 yıllık yol arkadaşı ve onu başkan yapan Yavuz Saltık ve Koç ailesiyle ilişkisini de gözler önüne sermişti. Söz konusu haber:

İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”

"Emniyetteyiz"

Dijital veri analisti ve bilgi teknolojileri uzmanı Emre Olur, Twitter hesabından Erciş'in gözaltına alınmasına dair paylaşım yaptı. Olur, "Emre Erciş gözaltına alındı. Kendisine destek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bekliyoruz." ifadesini kullandı.