Gazeteci Arseven, Akit Medya’ya yönelik saldırıya tepki gösterdi: Muhabire saldırmak başıboş köpeklik
CHP’deki koltuk savaşını takip eden Akit TV ekibine yönelik alçak saldırıyı sert sözlerle lanetleyen usta gazeteci Serdar Arseven, sözde emek edebiyatı yapan maskeli faşistleri topa tutarak, "Bir muhabire saldırmak tam anlamıyla vandallık, tam anlamıyla şerefsizlik, tam anlamıyla başıboş köpeklik!" dedi.
CHP içindeki liderlik ve rant savaşı TBMM önünde tekme yumruklu rezalete dönüşürken, fondaş medyanın gizlediği gerçekleri milletin kürsüsünden haykıran Akit TV ekibi, gözü dönmüş CHP’li militanların hedefi oldu.
Görevi başında barbarca darp edilen muhabirimiz Muhammet Can Bulut ve kameramanımız Nuh Güneş’e yönelik alçak saldırıya tepkiler çığ gibi büyürken, canlı yayınımıza katılan usta gazeteci Serdar Arseven, CHP zihniyetini topa tuttu. Akit TV Yorumcusu Arseven, “Bir muhabire saldırmak tam anlamıyla vandallık, tam anlamıyla şerefsizlik, tam anlamıyla başıboş köpeklik” dedi.
Akit TV canlı yayınında Feridun Erdoğral’a konuşan Arseven, “Emekçiler derler, onların çoğu başıboş köpeklerin çocukları parçalamasına aldırmazlar, hatta çocukları suçlarlar” vurgusu yaptı. Deneyimli gazeteci şunları söyledi:
“Emek sömürüsü, emek propagandası yaparlar. Sonra gelip bir emekçiye saldırırlar. Muhabir emekçidir. Bugün elinde Akit mikrofonunu tutuyor, orada bir muhabire saldırmak tam anlamıyla vandallık, tam anlamıyla şerefsizlik, tam anlamıyla başıboş köpeklik. Şunu da söyleyeyim, Akit muhabirleri AK Partili, CHP'li diye de bakmaz...”
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