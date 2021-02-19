Gazeteci Alçayır sordu: Scooter araçları şarj noktasına neden İBB tarafından taşınıyor?

ABD merkezli 'Martı' adlı scooter uygulaması, İstanbul başta olmak üzere aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu pek çok şehirde yaygınlaşırken, Gazeteci Cengiz Alçayır uygulamanın İstanbul'daki kısmına dikkat çekti.

Scooterlar neden İBB araçları ile taşınıyor?

Finansmanı ABD'den sağlanan ve yetkilendirilmiş Türk iş adamlarınca faaliyetini sürdüren Martı şirketine bağlı elektrikli araçlar, gün bitiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince toplanarak şarj noktalarına taşınıyor. Özel bir işletmeye ait scooterların neden İBB araçları ve ekipleri aracılığıyla taşındığını soran Gazeteci Almaçayır, twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Almaçayır mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da MARTI denilen elektrikli scooter uygulamasını ABD uyruklu bir firma yaptığı halde, İBB'ye ait zabıta araçları neden bu scooterleri topluyor, şirkete yardım ediyor? Ortak mısınız? Komisyon mu alıyorsunuz? Trafiği tehlikeye attığı için parka mı çekiyorsunuz?"