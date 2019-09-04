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Gazeteci Akyol’a yeni görev

Anadolu Basın Yayın Birliği (ABYB)Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Kahramanmaraşlı Gazeteci Ayhan Akyol, getirildi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:00
Gazeteci Akyol’a yeni görev

Anadolu Basın Yayın Birliği (ABYB)Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Kahramanmaraşlı Gazeteci Ayhan Akyol, getirildi.


Anadolu Basın Yayın Birliği tarafından 31 Ağustos’ta Denizli’de yapılan olağan üstü genel kurula tek liste halinde gidildi. Mevcut Başkan Salih Ergül güven tazelerken, ABYB Güneydoğu ve Akdeniz Bölge Başkanı Ayhan Akyol, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.


Yeni yönetimin belirlenmesiyle birlikte açıklamada bulunan Akyol, “Çatısı altında görev yapmaktan onur duyduğum Anadolu Basın Yayın Birliği Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden Güneydoğu ve Akdeniz Bölge Başkanlığı görevinin yanı sıra Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildim. Beni bu göreve layık gören ve şahsımı onurlandıran başta Genel Başkanımız Salih Ergül’e ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Yepyeni bir oluşumla merkezimizi Ankara’ya taşıyarak basın mesleğine emek veren bütün üyelerimizle genel başkanımızın önderliğinde daha büyük hedeflere doğru ilerleyeceğiz. Basın mesleğini özellikle yerel medyayı Anadolu basınını güçlendirecek projelerle inşallah derneğimizi daha ileri noktalara taşıyacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:00
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