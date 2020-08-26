İnternetin neredeyse her eve girmesiyle birlikte haberler anlık olarak sitelerden takip edilmeye başlandı. Gazete okuma kültürü ise yerini online gazete okuma alışkanlığına bırakmak üzere. İnternet üzerinden ulusal gazetelerin manşetlerini okumak isteyenler genellikle Gazete oku internet sitesini tercih ediyor. Peki, internette köye yazarları nasıl okunur?

Gazete oku gazete manşetleri

gazeteoku.com internet sitesi hem sıcak haberleri hem de ulusal gazetelerde yayınlanan haberleri sitesinden yayınlıyor. Siteye giriş yaptığınızda sağ üst köşede yer alan ‘Manşetler’ kısmından ulusal gazetelerin birinci sayfalarına ulaşabilirsiniz.

Gazete oku bugünkü gazeteler

Gazeteler sıcak haberlerden ziyade artık dosya haberler, görüşler ve özel haberlerle okuyucusuna en doğru bilgiyi aktarmaya çalışıyor. Günlük gazeteleri okumak isteyenlerin çoğu ise bayiden gazete almadan internetten bunun mümkün olup olmadığını merak ediyor. Gazete oku internet sitesi üzerinden günlük gazetelere ulaşıp tek tek okuyabilirsiniz.

Gazete oku köşe yazarları

Gazete oku internet sitesinden yalnızca haberleri erişim sağlanmıyor. Ayrıca günlük gazetelerde yer alan köşe yazarlarının makalelerini de bu siteden okuyabilirsiniz.

Spor gazete manşetleri

Spor gazetelerinin özel haberlerine, manşetlerine ise kendi internet sitelerinden hızlıca ulaşmanız mümkün.

Gazetelerde bugün

Pek çok kişi yeni günle birlikte “Gazetelerde bugün” konusunu araştırıyor. Gazetelerde yayınlanan haberler günün erken saatlerinden gazete oku ve pek çok internet sitesinde yerini alıyor.