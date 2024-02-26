  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş “Yeniden Refah” açıklaması! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Seçil Erzan şifreleri kırıldı, korkunç gerçek ortaya çıktı! Bakın Google’da ne aramış!

CHP’nin DEM ile ittifakı beraberinde istifaları getirdi: CHP’nin ‘Kandil’i söndü

Fenerbahçe'den Icardi açıklaması

Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye istifa etti!

Gram altın için 15 gün uyarısı!

Bolu'da heyecanlandıran altın gelişmesi! Yakında 'her yerden fışkırıyor' haberini alırsak şaşırmayın

’Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybedenler dualarla anıldı: Hocalı, unutmadık unutturmayacağız

ABD ve İsrail derken nur topu gibi bir rakibimiz daha oldu! İşte Bayraktar TB3'ün yeni rakibi

Rusya dünyaya duyurdu! Putin'den flaş Türkiye kararı
Kadın - Aile Gazete kağıdı en iyisi: Düşündük, taşındık mikrofiber bezler rafa! Cam silmede eskiye dönülüyor
Kadın - Aile

Gazete kağıdı en iyisi: Düşündük, taşındık mikrofiber bezler rafa! Cam silmede eskiye dönülüyor

Yeniakit Publisher
2024-02-26 22:54:00 - 2024-02-26 22:59:15
Gazete kağıdı en iyisi: Düşündük, taşındık mikrofiber bezler rafa! Cam silmede eskiye dönülüyor

Camlar silerken pek çok şeye önem veriyor olabilirsiniz. Bulanık bir yer kalamaması için mikrofiber bezleri tercih ettiğinizde bazı tiftiklerin de cama yapıştığını fark ediyorsanız, yöntemleri eskiye döndürmenin vakti geldi demektir.

EN BAŞARILISI GAZETE

Gazete kâğıdı cam silme ve parlatmada çok başarılı olan bir temizlik aracı olarak da kullanılabiliyor. Özellikle değerlendirildiğinde bez kullanmak pek pratik olmuyor. Evdeki kullanılmayan kumaşlardan kesip hazırladığınız ya da pahalı hazır bezlerden satın almalısınız. Silme işinden sonra yıkayıp asmanız ve kuruduktan sonra bir yerlerde saklamanız gerekecek. Halbuki eski bir gazete alıp, buruşturup kullandığınızda, iş bittikten sonra da çöpe atabilirsiniz.

PAMUKÇUK VE SU İZİNDEN KURTULUN

Pamuklu bezlerle cam sildiğinizde camda kalan minik pamukçuklar ve su damlalarının izleri çok rahatsız edici ve bir o kadar da kurtulması zor bir problem olabilir. Kâğıt havlular da temizlik sonrası ardında beyaz kalıntı ve ovma yönüne göre hareler bırakırlar. Gazete kâğıdı kullanıldığında ise camın üzerinde kalıntı kalmaz, hatta mürekkep sayesinde toz tutmayı önleyen bir film tabakası dahi oluşur.

CAMLARINIZI ÇİZMEZ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazete kâğıtlarında diğer kâğıtlarda olduğu gibi “kalsiyum karbonat” veya “silika” gibi katı katkı maddeleri bulunmaz. Böylece bu kağıtların camı çizme veya üzerinde iz bırakma tehlikesi oluşmaz.

ALERJİNİZ VARSA UZAK DURUN

Gazete kâğıdının tek dezavantajı eski yağlı mürekkeplerin elde bıraktığı izlerdir. Gazete mürekkebine alerjisi olanlar da bu nedenle gazeteyle temizlik yönteminden uzak durmalıdır.

Unutkanlık: Geceleri uyuyamayanlar, uykusuzluğu atan, hafızayı güçlendiren gerçeği açıklıyoruz! Değiştirecek
Unutkanlık: Geceleri uyuyamayanlar, uykusuzluğu atan, hafızayı güçlendiren gerçeği açıklıyoruz! Değiştirecek

Kadın - Aile

Unutkanlık: Geceleri uyuyamayanlar, uykusuzluğu atan, hafızayı güçlendiren gerçeği açıklıyoruz! Değiştirecek

Limon: öyle bir şey ki ilaçlara liderliğini kaptırdı! Almak için her yerde aranan besin için peki, neler biliniyor?
Limon: öyle bir şey ki ilaçlara liderliğini kaptırdı! Almak için her yerde aranan besin için peki, neler biliniyor?

Kadın - Aile

Limon: öyle bir şey ki ilaçlara liderliğini kaptırdı! Almak için her yerde aranan besin için peki, neler biliniyor?

Zeytinyağında demleme kadife çiçeği nasıl yapılır? Yememiş, içmemiş olanlar: başı sıkışana her derde deva
Zeytinyağında demleme kadife çiçeği nasıl yapılır? Yememiş, içmemiş olanlar: başı sıkışana her derde deva

Kadın - Aile

Zeytinyağında demleme kadife çiçeği nasıl yapılır? Yememiş, içmemiş olanlar: başı sıkışana her derde deva

Saç derisinde kabuklanma ve yara: Nedenleri ve tedavi! Kabusu yaşattı diyenler işte savunması! Neler oluyor neler
Saç derisinde kabuklanma ve yara: Nedenleri ve tedavi! Kabusu yaşattı diyenler işte savunması! Neler oluyor neler

Kadın - Aile

Saç derisinde kabuklanma ve yara: Nedenleri ve tedavi! Kabusu yaşattı diyenler işte savunması! Neler oluyor neler

Şampuanınıza tuz ilavelerseniz: bir kaşık şeker ekleyin ardından sorunları teker teker kökünden kazıyor
Şampuanınıza tuz ilavelerseniz: bir kaşık şeker ekleyin ardından sorunları teker teker kökünden kazıyor

Kadın - Aile

Şampuanınıza tuz ilavelerseniz: bir kaşık şeker ekleyin ardından sorunları teker teker kökünden kazıyor

Ağız kokusu: Uzman çözümleri! Geçmeyen, mideden gelen kokuya çözüm! Dikkat, Prof. Dr.'den açıklamalar
Ağız kokusu: Uzman çözümleri! Geçmeyen, mideden gelen kokuya çözüm! Dikkat, Prof. Dr.'den açıklamalar

Kadın - Aile

Ağız kokusu: Uzman çözümleri! Geçmeyen, mideden gelen kokuya çözüm! Dikkat, Prof. Dr.'den açıklamalar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23