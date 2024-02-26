Gazete kağıdı en iyisi: Düşündük, taşındık mikrofiber bezler rafa! Cam silmede eskiye dönülüyor

EN BAŞARILISI GAZETE

Gazete kâğıdı cam silme ve parlatmada çok başarılı olan bir temizlik aracı olarak da kullanılabiliyor. Özellikle değerlendirildiğinde bez kullanmak pek pratik olmuyor. Evdeki kullanılmayan kumaşlardan kesip hazırladığınız ya da pahalı hazır bezlerden satın almalısınız. Silme işinden sonra yıkayıp asmanız ve kuruduktan sonra bir yerlerde saklamanız gerekecek. Halbuki eski bir gazete alıp, buruşturup kullandığınızda, iş bittikten sonra da çöpe atabilirsiniz.

PAMUKÇUK VE SU İZİNDEN KURTULUN

Pamuklu bezlerle cam sildiğinizde camda kalan minik pamukçuklar ve su damlalarının izleri çok rahatsız edici ve bir o kadar da kurtulması zor bir problem olabilir. Kâğıt havlular da temizlik sonrası ardında beyaz kalıntı ve ovma yönüne göre hareler bırakırlar. Gazete kâğıdı kullanıldığında ise camın üzerinde kalıntı kalmaz, hatta mürekkep sayesinde toz tutmayı önleyen bir film tabakası dahi oluşur.

CAMLARINIZI ÇİZMEZ

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Gazete kâğıtlarında diğer kâğıtlarda olduğu gibi “kalsiyum karbonat” veya “silika” gibi katı katkı maddeleri bulunmaz. Böylece bu kağıtların camı çizme veya üzerinde iz bırakma tehlikesi oluşmaz.

ALERJİNİZ VARSA UZAK DURUN

Gazete kâğıdının tek dezavantajı eski yağlı mürekkeplerin elde bıraktığı izlerdir. Gazete mürekkebine alerjisi olanlar da bu nedenle gazeteyle temizlik yönteminden uzak durmalıdır.