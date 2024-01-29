Gazete Duvar'dan boykotun sürdüğü Starbucks'a reklam desteği! Yazıklar olsun...
Katil İsrail Filistinli masumlara yönelik katliamını sürdürürken, siyoniste destek veren firmalar duyarlı kişiler tarafından boykot ediliyor.
Siyonistlere açıktan destek vererek katliama ortak olan firmalardan birisi de Starbucks..
Starbucks'ın dünya genelinde süren boykottan ekonomik olarak etkilenmesi sonucu birçok şubesi kapatılırken, firmaya destek Gazete Duvar'dan geldi.
Türk milleti başta olmak üzere duyarlı Avrupalıların da boykot ettiği Starbucks'a manşetten yayınladığı videoyla destek veren Gazete Duvar, haberinde, "Kahve yalnızca kahve değildir: Starbucks hakkında bilinmeyenler" ifadelerini kullandı.
Videoda Starbucks'ın sattığı kahvelerin tanıtımını yapan Anıl Ergin adlı sunucu, kahve isimlerine hakim olmayanları da aşağılar nitelikte ifadeler kullandı.
Gazete Duvar'ın ilgili haberine tepki yağdı.