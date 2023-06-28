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Medya Gazete Duvar'da skandal Öcalan ifadesi!
Medya

Gazete Duvar'da skandal Öcalan ifadesi!

Yeniakit Publisher
2023-06-28 22:07:00 -
Gazete Duvar'da skandal Öcalan ifadesi!

Merdan Yanardağ'ın PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'a ilişkin sözleri nedeniyle cezaevine gönderilmesine ilişkin bir haber yayınlayan Gazete Duvar, PKK'ya terör örgütü demediği gibi Öcalan'ı da sözde tarafsız bir dille tanımladı.

Gazete Duvar'da yer alan haberde Merdan Yanardağ'ın Silivri Cezaevi'nde avukatıyla görüşmesine ilişkin detaylar aktarıldı.

Haberde, Abdullah Öcalan için, "PKK lideri Abdullah Öcalan" ifadeleri kullanıldı.

PKK'nın terör örgütü Öcalan'ın da onun elebaşısı olduğunu söylemekten geri duran Duvar, HDP'ye olan yakınlığıyla da biliniyor.

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