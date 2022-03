Gazap Üzümleri romanı konusu ne? Gazap Üzümleri romanı yazarı kim? Gazap Üzümleri romanı Türkçe baskı var mı?

Gazap Üzümleri adlı roman ilk kez ABD'de Viking Press tarafından New York'ta 1939 tarihinde basılmıştır. Peki Gazap Üzümleri romanı kim tarafından yazıldı, yazarı kim? Gazap Üzümleri kitabı konusu ne, neyi anlatıyor?

Gazap Üzümleri (İngilizce: The Grapes of Wrath), John Steinbeck'in yazdığı roman. Steinbeck, 1939 yılında yayınladığı eseriyle Pulitzer Ödülü'nü kazanmıştır. Bu romanında yazar, Amerika'da 1930'lu yılların ekonomik kriz dönemlerini, insanlığın dramını etkileyici bir dille anlatmaktadır. Joad ailesinin özelinden, genele yansıyan bakış açısıyla emekçi insanları konu alan kitap, dünyanın önde gelen ve en çok okunan klasiklerinden biridir.

Gazap Üzümleri konusu nedir?

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, aslında Amerika'da başlamıştır. Küçük toprak sahiplerinin bankalar ve tüccarlar tarafından aldatıldığı, insanların kuraklık, yoksulluk, zorbalık veya sadece açlık yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve 1930'larda 3 milyon insanın Kaliforniya'ya yeni bir yaşama başlamak için yerleştiği zor yıllarda, bireysel ailenin parçalanışı anlatılırken aynı zamanda bütün göçmenlerin de tek bir aile haline gelişi vurgulanmaktadır.

Gazap Üzümleri romanı Türkçe baskı var mı?

John Steinbeck'in ABD'de 1939 yılında yayımlanan romanı, Türkiye'de ilk kez Remzi Kitabevi tarafından Rasih Güran'ın çevirisiyle ve "Gazap Üzümleri" adıyla yayımlanmıştı. "Dünya Muharrirlerinden Tercümeler Serisi" nin 96. kitabı olarak yayımlanan roman iki cilt halinde basılmıştı. Ciltler 330'ar sayfaydı. Aynı yayınevi tarafından 1961'de 2., 1965'te de 3. baskısı yapılan roman günümüze kadar aralarında Can Yayınları ve Cem Yayınevi'nin da olduğu birçok yayınevi tarafından defalarca yayımlanmıştır.