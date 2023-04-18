Gayrimüslim profesörden muhteşem hareket: Oruç tutan öğrencileri için bakın ne yaptı
Gayrimüslim bir profesörün oruç tutan öğrencileri için yaptığı örnek hareket izleyenleri duygulandırdı.
Gayrimüslim bir profesörün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Profesör, ders saatine denk gelen iftar için oruç tutan öğrencilerine hurma ve su getirdi. Öğrencileri için su ve hurmaları bizzat kendi elleriyle hazırlayıp masaya yerleştiren profesörün görüntüleri sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.