Gayrimenkulde yeni çözüm merkezi

Gayrimenkul alanında arabuluculuk, tahkim, tapu-takas, değerleme, müzayede, eğitim-araştırma konularını kapsayan Çözüm Merkezi, İstanbul’daki yeni adresinde faaliyete geçti. Açılışta konuşan TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, ara buluculuk sisteminin hayata geçmesi ile bu yıl yaklaşık 30 bin ihtilafın mahkemeye gitmeden çözüldüğünü söyledi. Sarıbay, TURYAP’ın hayata geçirdiği Arabuluculuk Çözüm Merkezi’nde ise bugüne kadar 200’e yakın başvurunun 170’inin çözüme kavuşturduğunu ifade etti. İsteyenlerih Kağıthane’de konumlanan Çözüm Merkezi ile Workinton’un İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa’da bulunan 16 şubesinden yararlanabileceklerini kaydeden Sarıbay, hukukçuların ihtiyaçlarına göre tasarlanan ofislerin kiralanmasına başlandığını kaydetti. Projenin çözüm ortaklarından İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Baz da, çözüm merkezinin hem sektörün gelişimine hem de tüketicilerin merak ettiği konuların çözümüne katkı sağlayacağını dile getirdi.