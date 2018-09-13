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Gayrimenkul fiyatları artacak

REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi değeri bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 artışla 98,0 olarak ölçüldü. Buna göre geçen çeyreğe nispetle, önümüzdeki üç aylık dönemde gayrimenkul fiyatlarında fiyat artış beklentisi bir miktar yükselmiş oldu.

13 Eylül 2018 Perşembe 10:56
Gayrimenkul fiyatları artacak

REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi değeri bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 artışla 98,0 olarak ölçüldü. Buna göre geçen çeyreğe nispetle, önümüzdeki üç aylık dönemde gayrimenkul fiyatlarında fiyat artış beklentisi bir miktar yükselmiş oldu.

REIDIN CEO’su Kerim Bertrand yaptığı değerlendirmede, “Geçtiğimiz çeyrek itibarıyla döviz kurunda meydana gelen hızlı yükseliş, piyasadaki volatilite, TÜFE’nin beklentilerin üstünde gelmesi gibi unsurlar gayrimenkul sektörüne yönelik duyulan güveni de olumsuz etkilemiştir. Geçtiğimiz çeyrek dönemde gayrimenkul sektörüne olan güven kısmen kötümser bir beklentiye dönüşmüş durumdadır. Kredi faiz oranlarına ilişkin artış eğiliminin devam beklentisi ise yine banka ve finansal kuruluşlar için gayrimenkule duyulan güveni kısmen kötümser algıda bırakmıştır. Gayrimenkul danışmanları çerçevesinde baktığımızda ise gayrimenkule karşı duyulan güven endeksi kısmen iyimser kategorisinde kalsa bile, geçtiğimiz çeyrek döneme göre yaklaşık olarak 14 puan düştü. Bunu da yukarıda değindiğimiz gibi piyasalardaki belirsizliğe bağlayabiliriz” dedi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 10:56
  1. REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi
  2. REIDIN CEO’su Kerim Bertrand

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