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Gayrimenkul Danışmanı Sarmanda: “Satışlarda en önemli unsur güven”

Aydın’daki gayrimenkul danışmanlıklarından Eflatun Emlak yetkilisi Halil İbrahim Sarmanda, gayrimenkul satışında en önemli unsurun güven olduğunu belirtti.

20 Mart 2019 Çarşamba 07:53
Gayrimenkul Danışmanı Sarmanda: “Satışlarda en önemli unsur güven”

Aydın’daki gayrimenkul danışmanlıklarından Eflatun Emlak yetkilisi Halil İbrahim Sarmanda, gayrimenkul satışında en önemli unsurun güven olduğunu belirtti. Sarmanda, “Pek çok kişinin hayatındaki en önemli hedeflerinden biri evlilik ikincisi de ev almaktır. Her iki durumda da güven olmazsa olmazdır. Evliliklerde de konut satışlarında da yaşanan düşünün en önemli nedeni bize göre güven sıkıntısıdır” dedi.


Gayrimenkul sektöründe Şubat ayı konut satış istatistiklerini değerlendiren Eflatun Emlak Ofisi yetkilisi Halil İbrahim Sarmanda, “Türkiye genelinde konut satışları 2019 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 oranında azalarak 78 bin 450 olarak gerçekleşmiş. İpotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,2 oranında azalış göstererek 8 bin 890 olarak gerçekleşmiş. Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92,1 artarak 3 bin 321 olarak gerçekleşmiş. Bir çok sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de en önemli sıkıntı güven sıkıntısı. Ev alacak olanlar ya piyasayı güvenmiyor, ya da inşaat sektörünü ya da işi yapan kişi ya da firmaya güvenmiyor. Bu nedenle sektörde en önemli sıkıntı güven” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 07:53
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