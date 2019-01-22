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Gayrimenkul borsası, Varlık Fonu yöneticilerine anlatıldı

MÜSİAD tarafından kurulan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS), Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez ile bazı fon yetkililerinin katıldığı toplantıda Türkiye Varlık Fonu yöneticileri tanıtıldı.

22 Ocak 2019 Salı 12:13
Gayrimenkul borsası, Varlık Fonu yöneticilerine anlatıldı

Türkiye Varlık Fonu yöneticileri, MÜSİAD tarafından kurulan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS) hakkında bilgilendirildi. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez ile bazı fon yetkililerinin katıldığı toplantıda, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Köse, SENYAP Genel Müdürü Ahmet Buğa, GABORAS Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Köse ve GABORAS Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun hazır bulundu. Varlık Fonu’nun asıl hedeflerinden birisinin, “Türkiye’de dünyaya örnek olacak bir finans sistemi kurmak ve onu yönetmek” olduğunu aktaran Sönmez, yerli ve milli teknolojinin ürettiği GABORAS’ın, dünya gayrimenkul piyasasına yeni bir model sunacağını anlattı. GABORAS Genel Müdürü Altun da, yerli ve milli yüksek teknoloji altyapılarıyla artık Türkiye’nin kendi varlıklarını anlık olarak izleyebildiğini, ölçebildiğini ve görüntüleyebildiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:13
  1. Türkiye Varlık Fonu
  2. MÜSİAD
  3. Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS)
  4. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez
  5. MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Köse
  6. SENYAP Genel Müdürü Ahmet Buğa
  7. GABORAS Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Köse
  8. Varlık Fonu
  9. GABORAS

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