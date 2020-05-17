Gayrettepe'de vatandaş keçilerini yol kenarında otlattı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı bugün sabah saatlerinde, İstanbul Gayrettepe'deki yeşillik alanda bir keçi ve oğlağı otlatan kişi ilginç görüntülere neden oldu.

Yavru keçi bir süre, belediyenin yeşillendirdiği yol kenarındaki alanda otları yiyerek beslenen annesiyle oynadı, hoplayıp zıplayarak sevimli hareketler yaptı.

DHA'nın haberine göre, onları bir süre izleyen adam, sorulara cevap vermeden uzaklaşırken, keçi ile yavrusu da onu takip etti.